Każda podróż zaczyna się w głowie, wystarczy tylko odpowiednio pobudzić wyobraźnię. Marka YOPE stworzyła 2 nowe serie kosmetyków, które działają na wszystkie zmysły, przenoszą w wymarzone ciepłe kraje, na rajskie plaże, pachną przygodą!

Kolekcjonujemy i utrwalamy w naszych kompozycjach takie chwile, by wracać do nich wtedy, kiedy o dalekich podróżach można tylko pomarzyć. Zapachy przenoszą nas w dowolne miejsce na świecie, wystarczy zamknąć oczy i głęboko oddychać.

Tym razem kabinę samolotu zastępujemy kabiną prysznicową i przenosimy się na rozgrzaną słońcem Sycylię lub zachwycającą orientem Japonię. A to dopiero początek niezwykłej, wakacyjnej przygody. Naturalne mydło do rąk, żel pod prysznic i balsam do rąk i ciała sprawią, że nawet podczas codziennych rytuałów pielęgnacyjnych przywołasz klimat naturalnie niezwykłych wakacji!

Cedr i gorzka pomarańcza, czyli śródziemnomorskie klimaty

Promienie słońca na opalonej skórze, cykady w ciepły wieczór, turkus morza i rozgrzana latem ziemia to wspomnienia upalnych wakacji w śródziemnomorskim klimacie. Tworząc nową serię „Cedr i gorzka pomarańcza" marka sięgnęła do tych niezwykłych chwil, które pachną soczystymi owocami pomarańczy i wytrawną żywiczną, rześką nutą południowych drzew.

Bazą dla kosmetyków są naturalne składniki myjące i pielęgnujące, takie jak: masło shea, oleje roślinne: kokosowy, z oliwek i słonecznikowy, a także prowitamina B5 i alantoina, które koją podrażnienia i pobudzają regenerację skóry.

Z wypoczynku w Italii wrócicie z pięknie rozświetloną, nawilżoną i odżywioną skórą – tak działają naturalne ekstrakty z cedru i gorzkiej pomarańczy zawarte we wszystkich kosmetykach z tej serii.

fot. materiały prasowe YOPE

Seria Cedr i gorzka pomarańcza uwodzi wytrawnym, świeżym zapachem ze słodką i kwiatową nutą pomarańczy.

W skład linii wchodzą:

naturalny żel pod prysznic, cena 19,99 zł za 400 ml,

naturalny balsam do rąk, cena 29,99 zł za 300 ml,

naturalne mydło w płynie, cena 19,99 zł za 500 ml.

Jagody goji i wiśnia, czyli azjatycka przygoda

Zanim naprawdę wybierzesz się w daleką podróż, już dziś poczuj nastrój tajemniczej i uwodzicielskiej Azji. Jej zniewalające aromaty i smaki odnajdziesz w serii Jagody Goji i wiśnia. Słodycz soczystej wiśni z delikatną kwaskową nutą jagód goji tworzą lekką, orzeźwiającą kompozycję, która pozostawia na skórze rozpieszczający zapach, a bogactwo naturalnych składników dodaje skórze blasku.

Odżywcza baza balsamu zawiera cenne nienasycone kwasy tłuszczowe z olejów z oliwek, kokosowego i ze słodkich migdałów, a także nawilżające i wzmacniające masło shea oraz glicerynę roślinną. Pobyt w Japonii podziała kojąco, doda energii, wygładzi i rozświetli skórę. To efekt działania bogatych w witaminę C ekstraktów z granatu i jagód goji zawartych we wszystkich produktach Jagody goji i wiśnia.

fot. materiały prasowe YOPE

Seria Jagody Goji i wiśnia pachnie jak słodkie, soczyste czerwone owoce z delikatnie kwaskową nutą.

W skład linii wchodzą:

