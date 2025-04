Kosmetyki w żółtym i zielonym kolorze najbardziej kojarzą się z latem. Jeśli jesteście fankami nasyconych barw zapraszamy do naszej galerii, w której znajdziecie cienie do powiek, lakiery do powiek, tusz do rzęs, perfumy, balsamy do ciała czy kremy do twarzy a to wszystko w cudownym, intensywnym zielonym kolorze.

Soczysty, zielony makijaż najbardziej pasuje rudowłosym, blondynkom i tym z Was, które mają ciepły odcień karnacji. Warto wtedy postawić na kolorową kreskę na oku wykonaną cieniem lub eyelinerem. Reszta z Was musi zadowolić się zielonym lakierem lub naklejkami do paznokci.

W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków w zielonym kolorze: