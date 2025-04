Pisałyśmy już o różowych, turkusowych i miętowych kosmetykach. Tym razem wybrałyśmy kilkanaście propozycji w słonecznych, żółtych odcieniach. Wśród nich, oprócz balsamów i kremów do pielęgnacji, znajdziecie eyelinery, cienie do powiek, naklejki i lakiery do paznokci.

Niestety, żółty kolor nie jest stworzony dla każdego typu urody. Najlepiej wyglądają w nim brunetki o brzoskwiniowym odcieniu skóry. Miłośniczki tej słonecznej barwy, o jasnych karnacjach i bardzo jasnych włosach, mogą cieszyć się bogactwem odcieni lakierów do paznokci, które są bardzo modne w tym sezonie.

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki w żółtym kolorze: