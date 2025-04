Kochacie pastele? Mamy coś dla Was! Przed Wami przegląd kosmetyków w pięknym, miętowym odcieniu. Wśród nich znajdziecie m.in. cienie i kredki do oczu, lakiery do paznokci, aloesowy balsam do ciała i perfumy o rześkich, świeżych zapachach.

Tego lata warto postawić na miętowy makijaż oczu. Jeśli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z kolorowym makijażem, postawcie na kolorową kreskę na górnej powiece - możecie ją zrobić cieniami (najlepiej cienkim, zwilżonym pędzelkiem), eyelinerem lub kredką. Pięknie będą wyglądały również paznokcie w kolorze chłodnej mięty. Jasny, zielony kolor pięknie komponuje się z bielą, szarościami i innymi pastelami - różem i błękitem.

W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków w kolorze mięty: