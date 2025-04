Zawsze zastanawiałam się czy moja kosmetyczka bardzo różni się od kosmetyczek innych dziewczyn. Przepytałam koleżanki z redakcji, zebrałam wiedzę z artykułów i sond, w których głosowałyście na swoje kosmetyczne hity i stworzyłam listę ulubionych produktów statystycznej Polki. Znajdziecie w nich podstawowe kosmetyki do makijażu i pielęgnacji, których jak mniemam, każda z nas używa.

Te kosmetyki ułatwią życie każdej kobiecie

Statystyczna Polka najchętniej wybiera znane, popularne marki, najczęściej te które reklamowane są w telewizji i prasie. I choć dużo mówi się o tym, że polskie kosmetyki często jakością przewyższają te zagraniczne, to nadal sceptycznie do nich podchodzimy (my nadal was będziemy do nich przekonywać).

Pewnym zaskoczeniem okazał się dla nas podkład Healthy Mix od Bourjois - cieszymy się, że Polki wreszcie zaczęły doceniać lżejszy makijaż i korektor do twarzy od Catrice - do tej pory wydawało nam się, że tylko my jesteśmy fankami tej marki.