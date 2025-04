Przyjaciółka, siostra, mama… każda kobieta zasługuje na dobre jakościowo kosmetyki i akcesoria, które dbają zarówno o jej skórę, jak i o planetę. Sprawdź nasze propozycje!

Dla artystek makijażu - pędzle Hollywood Brushes (od 39 zł)

Pędzle z kolekcji Hollywood Collection zostały opracowane we współpracy z makijażystką gwiazd. Profesjonalny make-up w domu? Jak najbardziej! Ceny pojedynczych pędzli zaczyna się już od 39 zł, ale polecamy kupić je taniej w zestawie - 6 pędzli + kosmetyczka tylko za 199,90 zł!

Dla koneserek kosmetyków - krem Skin Harmony (129 zł)

Nowość od GLOV - multifunkcyjny krem do twarzy Skin Harmony łączący surowce naturalne z nowoczesnymi składnikami aktywnymi. Doskonale chroni przed czynnikami pogodowymi i urbanizacyjnymi przez 24h na dobę. Prawdziwy kosmetyczny superbohater!

Dla całuśnych kobiet - produkty z zestawu Perfect Lips (od 29,90 zł)

Usta wymagają szczególnej opieki - zwłaszcza zimą. Postaw na peeling przy użyciu akcesorium Scrubex (29,90 zł), a następnie wmasuj w nie wegańskie masełko do ust Lip Harmony - prawdziwą pielęgnacyjną innowację (59,90 zł). W zestawie taniej: możesz kupić zestaw Perfect Lips już za 89 zł!

Dla włosomaniaczek - produkty z zestawu Sahasrara Chakra (od 39,90 zł)

Sahasrara Chakra, czyli Czakra Korony, znajduje się na czubku głowy. To inspiracja do stworzenia zestawu Sahasrara Chakra, który zawiera mini maskę do włosów Hair Harmony (39,90 zł) oraz miękki turban do włosów Soft Hair Wrap Pink (59,90 zł). W zestawie kupisz znacznie taniej - duet za włosomaniaczki już za 69,90 zł!

Dla pozytywnie zakręconych - produkty z zestawu Good Vibes Only (od 24,90 zł)

Poczuj pozytywne wibracje z bestsellerową rękawiczką do demakijażu On-The-Go (39,90 zł), akcesorium do peelingu ust Scrubex (29,90 zł) oraz rękawicą do usuwania maseczek Mask Remover (24,90 zł). Radosny tercet w zestawie Good Vibes Only dostaniesz już za 79 zł!

Dla szukających wewnętrznego spokoju - produkty z zestawu Zen (od 24,90 zł)

Weź głęboki oddech i… zapoznaj się z flagowym produktem GLOV, czyli rękawicą do demakijażu On-The-Go (39,90 zł). Dostaniesz ją w komplecie z rękawicą do masażu ciała Skin Smoothing, która wygładzi Twoją cerę lepiej niż niejeden peeling w profesjonalnym salonie (cena: 24,90 zł). Nie przepłacaj - kup tę parę w zestawie Zen za 59 zł!

Dla miłośniczek jogi i świadomej pielęgnacji - akcesoria z zestawu Namaste (od 24,90 zł)

Zrób powitanie słońca, a następnie wskocz do łazienki i przywitaj się z 3 płatkami wielorazowymi do demakijażu Moon Pads (24,90 zł) oraz z rękawicą do masażu ciała Skin Smoothing (24,90 zł). W zestawie Namaste otrzymujesz również woreczek do prania warty 10 zł, a za całość zapłacisz jedynie 50 zł!

