8 z 8

Yonelle

1. Krem do twarzy Hydrolipid Cream Yonelle, cena, ok. 119 zł; 2. Serum do twarzy z witaminą C Yonelle, cena, ok. 239 zł; 3. Maseczka do twarzy Młodzieńczy blask Yonelle, cena, ok. 79 zł;