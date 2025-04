Herla, Apis, Hagi Cosmetics. Te marki nic Wam nie mówią? To czym prędzej nadróbcie zaległości, bo cały urodowy świat mówi teraz tylko o nich. Ma być przede wszystkim po polsku, skutecznie i niedrogo - z poszanowaniem zarówno dla przyrody, naszej skóry i... portfela.

Reklama

Mamy to! Nowości kosmetyczne na grudzień 2017

Mimo, że na rynku jest już całe mnóstwo polskich kosmetyków, potencjał ciągle nie został jeszcze wyczerpany. I choć wiele polskich marek zyskało już uznanie na świecie, to teraz do głosu dochodzą małe manufaktury, które z jeszcze większą dbałością tworzą każdy produkt.

Polskie kosmetyki - co jest w nich takiego wyjątkowego?

Warto zwrócić uwagę, że polskie marki serwują nam zawężoną ilość produktów. Dwa kremy, jedno serum, olejek do włosów, tonik i balsam do ciała – ten fakt jeszcze bardziej upewnia nas w przekonaniu, że ich receptury dopracowane zostały do perfekcji. Ceny? Bardzo przystępne, wręcz bezkonkurencyjne dla światowych koncernów. Same zalety i żadnych wad? Okazuje się, że jak się chce, to wszystko jest możliwe.

Prezentujemy wam 5 naszych ostatnich odkryć: Apis, Herla, Hagi Cosmetics, Biolonica i Polny warkocz. Miałyście już okazję testować ich kosmetyki?

Reklama

TOP 5 na grudzień 2017 - wybór redaktor działu Uroda