Instagram to coś o wiele więcej niż Facebook. Przynajmniej dla tych z was, które tak jak my, są fanatyczkami kosmetyków. Niemal codziennie podglądamy urodowe blogerki, aby zaczerpnąć inspiracji, Instagram to naprawdę najlepsze źródło wiedzy o kosmetycznych nowościach. Nie obserwujemy jednak wszystkich, mamy swoje ulubione. Jest ich pięć - każda ma inny typ urody, włosy, cerę. Każdą kręcą zupełnie inne produkty i to właśnie jest fajne. Poza tym, ich zdjęcia są na naprawdę światowym poziomie, więc przyjemnie się je ogląda.

Zgadzacie się z naszą listą? A może dodałybyście do niej jeszcze jakąś blogerkę?

1. Alina Rose

2. Agata Ma Nosa

3. Beauty Icon

4. Kosmetyczna hedonistka

5. Red Lipstick Monster

