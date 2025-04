Trądzik różowaty częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Objawia się zaczerwienieniami na twarzy. Nie są to jednak rumieńce, które dodają uroku. W miejscach ich powstawania nierzadko pojawiają się nieestetyczne wypryski skórne, które długo się goją. Jeśli ten problem dotyczy właśnie ciebie, z pewnością powinnaś skonsultować go z dobrym dermatologiem. Równie ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Jakie kosmetyki warto stosować przy trądziku różowatym?

Pielęgnacja cery z trądzikiem różowatym

Trądzik różowaty (łac. Rosacea) towarzyszy cerze naczynkowej, czyli takiej, która jest płytko unaczyniona i wrażliwa. Na stres, emocje, zmiany temperatury, spożycie alkoholu natychmiast reaguje zaczerwienieniem. Bywa, że sprawa kończy się jedynie na rumieńcach. Jednak z czasem mogą pojawiać się zmiany grudkowo-krostkowe.

Problem zwykle dotyczy kobiet dojrzałych w wieku od 30 do 60 lat. Pojawia się po opalaniu, wizycie w saunie, po intensywnym wysiłku fizycznym czy gorącej kąpieli. Jeśli jest bardzo nasilony, niezbędne jest leczenie dermatologiczne. Jednak podstawą jest codzienna pielęgnacja, która nastawiona jest ograniczanie ewentualnych podrażnień oraz wzmacnianie naczyń krwionośnych w obrębie twarzy.

Warto pamiętać m.in. o:

unikaniu gorącej wody - szczególnie podczas mycia twarzy;

rezygnacji z kosmetyków, które mają w składzie alkohol oraz kwasy AHA;

delikatnym osuszaniu twarzy miękkim ręcznikiem;

unikaniu sauny oraz opalania.

Jakie kosmetyki stosować?

Przede wszystkim delikatne, bezzapachowe i przeznaczone do cery naczynkowej. Należy bezwzględnie zrezygnować z preparatów, które mogą powodować niepotrzebne podrażnienia (np. peelingów gruboziarnistych). Zamiast tradycyjnego mycia, warto stosować płyny micelarne.

Kosmetyki stosowane do cery z trądzikiem różowatym powinny zawierać następujące składniki: witaminę C, K, U i PP, wyciąg z kasztanowca, bioflawonoidy, pantenol, arnikę górską, alantoinę, miłorząb japoński, żurawinę, hesparydynę itd. Na kolejnych stronach znajdziesz propozycje kosmetyków do cery naczynkowej i dotkniętej trądzikiem różowatym!

