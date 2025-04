Podkład Oxygen marki AA z formułą z aktywnym tlenem doskonale kryje krostki, przebarwienia i inne niedoskonałości oraz zmniejsza widoczność porów jednocześnie nawilżając i regenerując przy tym skórę. Teraz jest w promocji!

Podkład Oxygen marki AA w Rossmannie

Podkład dotleniający marki AA ma lekką, idealną na lato konsystencję, która nieco przypomina azjatyckie kremy BB. Formuła doskonale stapia się ze strukturą i kolorem skóry - dostosowuje się do jej naturalnego odcienia, dzięki czemu makijaż wygląda naturalnie i świeżo.

Podkład nadaje się dla każdego typu cery, ale najbardziej zadowolone z niego będą posiadaczki cery suchej, wrażliwej i normalnej. Nie podkreśla zmarszczek ani suchych skórek. Dzięki swojej dotleniającej formule, przywraca skórze witalność i dodaje energii.

Mimo świetnego krycia, nie tworzy na buzi efektu maski - pozostawia jedwabiste wykończenie wyglądając przy tym bardzo naturalnie.

Podkład dostępny jest w 4 odcieniach: 103 Light Beige, 104 Medium Beige, 107 Dark Beige, 109 Caramel. Wszystkie mają beżowo-żółte tony, które świetnie neutralizują zaczerwienienia. Niestety, nawet ten najjaśniejszy nie sprawdzi się u bardzo jasnych karnacji.

Produkt jest hipoalergiczny, testowany klinicznie u alergików, polecany szczególnie cerze wrażliwej. Jest odpowiedni dla wegan.

Podkład jest bardzo wydajny, zamknięcie go w wygodnej tubce znacznie ułatwia aplikację. Fluid w regularnej cenie kosztuje 19,99 złotych. Teraz kupisz go za 12,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann.

Jak nakładać podkład, aby zakryć niedoskonałości?

Podkład ma na tyle lekką konsystencję, że można nakładać go palcami. Jeśli jednak oczekujesz mocniejszego krycia, niż tylko delikatne wyrównanie kolorytu, sięgnij po gąbkę do makijażu.

Zwilż ją ciepłą wodą, odciśnij nadmiar i ruchem stemplującym nakładaj podkład. Pamiętaj, że nie wszystkie niedoskonałości da się zamaskować podkładem - o wiele lepiej jest sięgnąć po kryjący korektor, niż nakładać kolejną warstwę fluidu.

Jeśli chcesz, by fluid dłużej się trzymał, zacznij od nałożenia bazy pod makijaż - w zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać, wybierz bazę rozświetlającą, maskującą zaczerwienienia albo matującą.

