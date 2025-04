Jakiś czas temu, tradycyjny podkład zamieniłam na kremy BB. Jednak moją ciekawość wzbudziły w ostatnim czasie podkłady w poduszce, które zdobyły ogromną popularność w Azji, a teraz przebojem wkradają się na rynek zachodni. Ja miałam okazję wypróbować podkład marki IsaDora. Zobaczcie, jaka jest moja opinia na jego temat.

Reklama

Podkład Nude Cushion IsaDora - zapewnienia producenta



Nude Cushion Foundation jest odkryciem wśród kosmetyków! Produkt zawiera gąbeczkę z pęcherzykami powietrza, którą zanurza się w delikatnym, płynnym podkładzie. Dużym plusem podkładu jest szybka i wygodna aplikacja - produkt nie wymaga użycia innych akcesoriów do jego aplikacji. Jest idealny do wykonywania poprawek makijażu w ciągu dnia. Błyskawicznie stapia się ze skórą. Co więcej, podkład utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry!

Podkład znajduje się gąbce, która składa się z 3 warstw:

- górna warstwa – chroni gąbkę przed dostaniem się do niej bakterii i zanieczyszczeń;

- środkowa warstwa – zatrzymuje powietrze w pęcherzykach, sprawiając, że gąbka jest zawsze delikatna i nie twardnieje pod wpływem użytkowania;

- dolna warstwa – miękka i aksamitna, równomiernie rozprowadza podkład, posiada także efekt chłodzący skórę, w porównaniu do aplikowania podkładu za pomocą dłoni.

Podkład Nude Cushion IsaDora - zalety

Podkład jest bardzo lekki i doskonale stapia się ze skórą. Jest zupełnie niewidoczny i chyba dzięki temu tak bardzo go polubiłam. Dodatkowym plusem jest bardzo łatwa i szybka aplikacja. Uwielbiam podkłady w kompakcie, więc to jest dla mnie idealne rozwiązanie.

Mimo lekkiej konsystencji produktu nie musiałam poprawiać makijażu w ciągu dnia. Jednak warto zaznaczyć, że nie mam problematycznej skóry i zależy mi głównie na wyrównaniu kolorytu i zatuszowaniu drobnych naczynek. To nie jest kosmetyk dla osób chcących zatuszować niedoskonałości!

Podkład Nude Cushion IsaDora - wady

Kosmetyk niestety nie jest zbyt wydajny. Przy codziennym stosowaniu wystarczył mi na 3 - 3,5 miesiąca. Dodam jeszcze, że używałam go jedynie rano. Jak na podkład to bardzo mało!

Podkład Nude Cushion IsaDora - cena

Podkład kosztuje ok. 129 zł. Moim zdaniem to niestety dość dużo, gdy spojrzymy na jego wydajność.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Maseczki do różnych części twarzy? KIT czy HIT?

10 polskich kosmetyków, których na pewno nie znasz

Ten kosmetyk odmieni makijaż w 2 minuty