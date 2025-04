Jedną z najgorętszych nowości ostatnich tygodni jest fluid mineralny z sokiem z truskawki Make Up Academie od marki Bielenda. Teraz kupisz go o połowę taniej we wszystkich drogeriach Rossmann.

Fluid mineralny rozświetlający Make-Up Academie Bielenda w Rossmannie

Nowość od marki Bielenda to wegański podkład mineralny, którego głównym zadaniem jest rozświetlenie skóry. Niemal od razu po nałożeniu daje efekt promiennego blasku. Do tego nie obciąża (jest na twarzy niemal zupełnie niewidoczny), nie zatyka porów i nie powoduje powstawania zaskórników.

Fluid pozwala uzyskać efekt, na którym zależy większości z nas - make up no make up to idealnie rozwiązanie na lato.

Podkład mineralny wyróżnia się tym, że w jego składzie znajdziesz sproszkowane minerały. Dzięki temu kosmetyk idealnie stapia się ze skórą i całkiem nieźle tuszuje niedoskonałości - minimalizują widoczność zmarszczek i rozszerzonych porów.

Podkład wart jest uwagi nie tylko ze względu na swoje upiększające działanie, ale również ze względu na skład - jest prawdziwie nawilżający. Na drugim miejscu na liście składników znajdziesz skwalan, który odżywia i regeneruje skórę, za nim całe mnóstwo suchych i tłustych emolientów, które zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia (w tym także Tripelargonin - substancja zmiękczająca z ostropestu i Propanediol - glikol roślinny, który działa nawilżająco) oraz tytułowy sok z truskawki, który wspiera nawilżenie i odżywienie naskórka.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 01 Jasny Beż (jasny, ale nie sprawdzi się przy bardzo jasnych karnacjach), 02 Naturalny Beż i 03 Słoneczny (dosyć ciemny). Fluid zdecydowanie lepiej sprawdzi się, gdy skóra jest już nieco opalona.

Kosmetyk w regularnej cenie kosztuje 15,90 złotych. Teraz kupisz go za 8,79 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online).

