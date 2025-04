Latem, z powodu wysokim temperatur, sięgamy po podkłady o lżejszych konsystencjach. Niestety, te najczęściej słabiej kryją niedoskonałości. Jeśli nawet w największe upały chcesz czuć się komfortowo, a jednocześnie mieć pewność, że podkład zakamufluje wszystko to, co chcesz ukryć, mamy dla ciebie ideał - podkład Miracle Second Skin od marki Max Factor. Teraz w Rossmannie kupisz go na wyprzedaży za 33,99 złotych (zamiast płacić prawie dwa razy więcej, bo 60,99 zł).

Podkład Miracle Second Skin Max Factor w Rossmannie w promocji

Podkład Miracle Second Skin, jak sama nazwa wskazuje, jest jak druga skóra - od razu po nałożeniu idealnie stapia się ze skórą, pozostawiając ją jedwabiście gładką i o wyrównanym kolorycie. Wszystko dzięki temu, że fluid łączy w sobie lekkość płynnego podkładu i właściwości kryjącego fluidu w kompakcie.

Podkład w swoim składzie zawiera mleczko kokosowe pochodzenia naturalnego, które świetnie nawilża skórę. Oprócz tego, probiotyki i prebiotyki, które wspierają jej warstwę ochronną. Bogata i lekka formuła z łatwością dopasowuje się do struktury skóry, zapewniając niewidoczne, a jednocześnie idealne i naturalnie wyglądające krycie.

Podkład Miracle Second Skin nadaje się dla każdego rodzaju skóry. Jeśli masz cerę suchą lub odwodnioną, przed nałożeniem podkładu nałóż serum i krem nawilżający. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną nałóż tylko serum - formuła podkładu wystarczająco nawilży skórę.

Ogromny plus za dość wysoki, jak na drogeryjne podkłady, filtr SPF20.

Podkład dostępny jest w 6 kolorach: 01 Fair, 02 Fair Light, 03 Light, 04 Light Medium, 05 Medium, 06 Golden Medium. Wszystkie utrzymane są w neutralnych tonach (bardziej żółtych i chłodnych niż różowych).

