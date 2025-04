Podkład to najważniejszy kosmetyk do makijażu - o tym nikogo nie musimy przekonywać. Nie tylko kamufluje niedoskonałości, ale również matuje skórę - sprawia, że cera wygląda po prostu lepiej.

Teraz, jeden z najbardziej lubianych fluidów, kosztuje jedynie 20 zł. Kupisz go w sklepie internetowym drogerii Kontigo.

Podkład Healthy Skin Harmony od Max Factor w Kontigo

Podkład Healthy Skin Harmony świetnie kryje i maskuje wszelkie niedoskonałości nie tworząc na buzi efektu maski. Jest lekki i delikatny, a dzięki płynnej konsystencji świetnie się rozprowadza. Pozostawia satynowe, nieco matowe wykończenie. Doskonały do noszenia na co dzień!

Jak go nakładać? Palcami, pędzlem lub gąbką do makijażu - każda z wybranych technik ma swoje plusy i minusy. Nakładając go palcami uzyskasz najbardziej naturalny efekt. Jeśli zależy ci na „budowaniu" krycia i bardziej wieczorowe wykończenie - sięgnij po pędzel lub gąbeczkę.

Dużym plusem jest to, że podkład zawiera filtr UV na poziomie SPF 20. Dostępny jest w 6 odcieniach: 40 Light Ivory, 47 Nude, 50 Natural, 55 Beige, 60 Sand, 75 Golden.

Podkład Healthy Skin Harmony Max Factor - cena

Podkład Healthy Skin Harmony od Max Factor w regularnej cenie kosztuje 69,99 zł. Teraz kupisz go za równe 20 zł w drogeriach Kontigo.

