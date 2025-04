Moda na naturalne kosmetyki opanowała cały świat. Jako świadome konsumentki, zwracamy uwagę na skład produktów do pielęgnacji - ciała, twarzy i włosów. Ale czy wiedziałaś, że produkty do makijażu, głównie podkłady, także powinny być dobierane pod względem listy składników, a nie tylko ze względu na odcień pasujący do karnacji? Okazuje się, że w dziedzinie makijażu również możemy wyróżnić kosmetyki z dobrymi, naturalnymi składami bez zbędnej chemii.

Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na znaczek Ecocert, który nie pozwala na dodawanie sztucznych zapachów, syntetycznych konserwantów, takich jak parabeny, olei mineralnych, glikolu propylenowego i innych syntetycznych surowców oraz znak Organic Cosmetics.

Gdzie ich szukać? Jeszcze do niedawna można je było kupić głównie w sklepach internetowych z naturalnymi kosmetykami i na targach beauty. Teraz niektóre marki są już dostępne w popularnych drogeriach i perfumeriach.

Podkład Skin Equal, Madara, cena 120 zł

Madara to łotewska marka, w ofercie której znajdziesz wyłącznie naturalne i ekologiczne kosmetyki (zarówno te do makijażu jak i pielęgnacji) zgodne z międzynarodowym standardem Ecocert.

Podkład Skin Equal ma lekką, płynną i, jak zapewnia producent, przewiewną dla skóry konsystencję. Idealnie dopasowuje się do naturalnego odcienia skóry, a dzięki mineralnej formule, którą można budować krycie od średniego do pełnego, zapewnia równomierną i promienną cerę.

Podkład dostępny jest w 10 kolorach. Posiada filtr SPF 15.

Skład: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Dicaprylyl Carbonate, Isoamyl Laurate, Zinc Oxide, Butylene Glycol, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Oryza Sativa Bran Oil, Vegetable Oil, Helianthus Annuus Seed Wax, Oryza Sativa Cera, Rhus Succedanea Fruit Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Sodium Chloride, Sodium Pca, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Paeonia Lactiflora Root Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Aluminum Hydroxide, Aroma, Glycolipidshydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Potassium Hydroxide, Limonene, Linalool, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499.

Podkład Sublime Foundation, PuroBio, cena 59 zł



Podkład zapewnia jedwabistą, nieskazitelną cerę. Poza tym działa jak najlepszy odżywczy krem do twarzy, dzięki takim składnikom jak: hydrolat szałwii, gliceryna, olej arganowy, masło shea.

Dzięki witaminie E, chroni skórę przed szkodliwym wpływem środowiska i ma właściwości przeciwstarzeniowe. Dzięki skrobi kukurydzianej i krzemionce zapewnia matowe wykończenie.

Podkład zaliczamy do tych mocno kryjących. Dostępny jest w 7 kolorach.

Skład: Salvia Sclarea Flower, Glycerin, Silica, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Octyldodecanol, Sucrose Palmitate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Mica, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Caprylate, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Zea Mays Starch, Tocopherol, Vitis Vinifera Leaf Extract, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Cellulose, Xanthan Gum.

Podkład mineralny, Inika, cena 135 zł

Podkład mineralny marki Inika działa jak korektor, podkład i puder w jednym. Doskonale sprawdza się nawet dla najbardziej wrażliwych typów skóry.

Podkład zapewnia bardzo naturalne wykończenie makijażu. Nie zatyka porów ani nie podrażnia skóry. Dzięki właściwościom hydrofobowym dłużej utrzymuje się na skórze.

Podkład dostępny jest w 12 kolorach. Posiada filtr SPF 25.

Skład: Mica (CI 77019), Ci 77947 (Zinc Oxide), Ci 77891 (Titanium Dioxide), Iron Oxides (CI 77491, 77492, 77499), Ci 77007 (Ultramarines).

