Rossmannowe misie co roku goszczą pod choinkami w polskich domach, stanowiąc miły, designerski upominek i przypominając jednocześnie, że Święta Bożego Narodzenia to czas nie tylko radości, ale też myślenia o innych – zwłaszcza o tych, którzy potrzebują wsparcia.

W tym roku, cały dochód ze sprzedaży misiów zostanie przeznaczony na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (na terenie Centrum Zdrowia Dziecka). Będzie to obiekt o powierzchni blisko 6 tysięcy mkw., w którym będą się mieścić oddział pobytu dziennego dla 30 pacjentów, oddział pobytu stacjonarnego (32 łóżka) oraz poradnia psychiatryczna (w tym gabinety lekarskie, terapii grupowej oraz rodzinnej). Dlaczego to takie ważne?

Jak mówi Katarzyna Rogala – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Ośrodka Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka: