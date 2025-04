Płynu micelarnego, chyba nie musimy nikomu przedstawiać. Jego zadaniem jest usunięcie makijażu, oczyszczenie i odświeżenie skóry. Polecany jest szczególnie osobom o wrażliwej i suchej skórze. Czy faktycznie wszystkie płynu micelarne dobrze spełniają swoją funkcję? Przetestowałyśmy 6 popularnych kosmetyków tego typu. Zobaczcie, który wypadł najlepiej!

Płyn micelarny - test redakcji

Od płynów micelarnych nie oczekujemy za wiele. Mają usuwać makijaż, nie szczypać w oczy i nie pozostawiać skóry przesuszonej i ściągniętej. Na co dzień do demakijażu obydwie używamy tego typu produktów, dlatego przez wiele lat przetestowałyśmy ich już naprawdę wiele. Do testu redakcyjnego wybrałyśmy produkty bardzo popularne i znane przez większość konsumentek. Wśród nich znajdziecie kultowy płyn marki Bioderma, Garnier, Mixa czy Avene. Zobaczcie, które podbiły nasze serca, a które okazały się totalną klapą.

