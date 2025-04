Płyn micelarny to jeden z najpopularniejszych kosmetyków do demakijażu i oczyszczania twarzy. Czemu zawdzięcza sukces? Ten jeden produkt łączy w sobie działanie toniku, żelu i płynu do demakijażu. Jest bardzo łatwy w użyciu, a znakomitej jakości kosmetyki można kupić w przystępnej cenie.

Przetestowałyśmy 6 popularnych płynów micelarnych

Czym jest płyn micelarny?

W składnie płynu micelarnego znajdują się mikroskopijne cząsteczki o kulistym kształcie zwane micelami. Ich specyficzna budowa sprawia, że działają jak magnes - przyciągają oraz pochłaniają zanieczyszczenia gromadzące się na skórze (m.in. sebum i makijaż). A jednocześnie nie naruszają warstwy hydrolipidowej naskórka.

Zazwyczaj płyn micelarny zawiera również substancje aktywne, które dodatkowo wspomagają jego działanie. Najczęściej jest to kwas hialuronowy, substancje łagodzące i wyciągi z roślin, które dodają skórze blasku.

Dla kogo jest płyn micelarny?

Głównym zadaniem płynu micelarnego jest usunięcie makijażu, odświeżenie skóry i neutralizacja pH. Obecnie można kupić kosmetyki, które również zwężają pory, pomagają w walce z niedoskonałościami lub nawilżają.

Płyn micelarny ma bardzo łagodne działanie. Jest polecany szczególnie osobom o wrażliwej i suchej skórze. W składzie tego kosmetyku nie znajdziecie barwników i substancji zapachowych, a ilość konserwantów jest ograniczona do minimum.

Warto jednak pamiętać, że płyn micelarny nie usunie kosmetyków wodoodpornych. Tutaj będzie potrzebne silniejsze wsparcie w postaci płynu lub mleczka do demakijażu.

Jak używać płynu micelarnego?

Należy nanieść niewielka ilość płynu na wacik kosmetyczny i delikatnie przetrzeć nim twarz. Chcecie zmyć makijaż z okolic oczu? Przytrzymajcie wacik przez kilka sekund na zamkniętej powiecie.

Najlepiej przemywać twarz rano i wieczorem. Rano, aby odświeżyć skórę i przygotować ją pod makijaż. Wieczorem, aby usunąć zanieczyszczana i pozostałości makijażu.

