Na to czekałyśmy. Wreszcie do polskich Rossmannów wchodzi pełna oferta marki Alterra, marki własnej drogerii, uwielbiana przez wszystkie kobiety za świetną jakość i niską cenę. Do tej pory można było kupić głównie balsamy do ciała, szampony i kilka kosmetyków do twarzy. Teraz oferta poszerzona będzie o kolorówkę.

Od kwietnia we wszystkich drogeriach Rossmann kupisz m.in. podkłady mineralne, lekkie fluidy, pomadki, pudry, bronzery marki Alterra. Hitem Instagrama jest organiczny nawilżająco-wygładzający podkład do twarzy.

Organiczny nawilżająco-wygładzający podkład Alterra z Rossmanna

Na wstępie powiemy, że ten podkład więcej ma z kremu BB niż z ciężkich, kryjących fluidów. To idealna propozycja na wiosnę i lato, gdy cera powinna wyglądać świeżo, lekko i naturalnie.

Podkład ma lekką konsystencję, która łatwo się rozprowadza. Poziom krycia oceniamy jako lekki w kierunku średniego - fluid poradzi sobie z delikatnymi zaczerwienieniami i niewielkimi niedoskonałościami.

24 h Fresh Make Up to podkład prawdziwie nawilżający. Od razu po użyciu skóra wygląda niezwykle naturalnie, promiennie i zdrowo. Wszystko dzięki kilku bio składnikom: olejowi jojoba, olejowi sojowemu i maśle Cupuaçu, które wzmacniają naturalną funkcję naskórka, wygładzają i nawilżają skórę przez 24 h.

Najbardziej zadowolone będą z niego posiadaczki skóry suchej, wrażliwej, odwodnionej, skłonnej do podrażnień i alergii.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach: 01 Light, 02 Medium i 03 Caramel. Ma delikatny i przyjemny zapach. Nie zawiera syntetycznych środków konserwujących i jest przebadany dermatologicznie.

Organiczny nawilżająco-wygładzający podkład Alterra - cena

Podkład w regularnej cenie kosztuje 14,99 złotych. Kupisz go od kwietnia 2020 roku w drogeriach Rossamann. Wkrótce spodziewamy się promocji na całą nową linię Alterra, więc warto śledzić bieżące informacje.

