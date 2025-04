Powakacyjną pielęgnację włosów zacznij od razu po powrocie z urlopu. Poświęć na zabiegi trochę więcej czasu i sięgnij po kosmetyki do zadań specjalnych, bo po lecie pasma potrzebują wyjątkowej troski. Nie zapomnij także o skórze głowy, ponieważ po upalnych dniach może ona reagować zwiększonym wydzielaniem sebum, złuszczaniem, a niekiedy nadmiernym wypadaniem włosów.

Podstawowy zabieg mycia warto zacząć od oczyszczenia skalpu. Dokładny peeling skóry głowy usunie zrogowaciały naskórek oraz wszelkie zanieczyszczenia, a do tego pobudzi krążenie mikrokomórkowe i pracę mieszków włosowych. Tak przygotowaną skórę regularnie odżywiaj i nawilżaj.

Najlepsze efekty uzyskasz, gdy połączysz stosowanie bogatej w naturalne ekstrakty roślinne wcierki z jednoczesnym masażem głowy. Dzięki temu poprawisz mikrokrążenie w skórze, przez co będzie ona lepiej dotleniona, a dobroczynne naturalne składniki wnikną głęboko i pobudzą regenerację i porost włosów. Rytuał domknij odżywczym relaksem dla włosów.

Nałóż na pasma odżywkę o silnie regenerujących właściwościach i potrzymaj ją na włosach dłużej niż to zwykle robisz. Idealnie byłoby zawinąć głowę turbanem, wcześniej zabezpieczając włosy czepkiem lub folią spożywczą. Pod wpływem ciepła łuski łodygi włosa się odchylą, a ziołowe ekstrakty i substancje aktywne wnikną głębiej, dzięki czemu pasma odzyskają elastyczność i blask.

Naturalny balansujący peeling do skóry głowy Neboa

Peeling na bazie sproszkowanego kaczana kukurydzy i sproszkowanych łupin orzecha włoskiego, a także kwasów hydroksylowych delikatnie oczyszcza skórę głowy, niwelując ryzyko podrażnień. Kofeina pobudza mikrokrążenie i stymuluje wzrost nowych włosów.

Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy reguluje wydzielanie sebum, wzmacnia cebulki i zmniejsza tendencję do powstawania łupieżu. Mocznik nawilża skórę głowy i ułatwia przenikanie substancji aktywnych.

Peeling zawiera 91% składników naturalnych. Formuła wegańska. Opakowanie zostało wykonane z plastiku odławianego z oceanów. Cena: 27,90 zł/150 ml.

Wcierka do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów Neboa

To wyjątkowa kuracja w płynie, która chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów, a także wspomaga ich porost. Receptura łączy w sobie moc postbiotyku i prebiotyku, które wzmacniają mikrobiom skóry głowy – naturalną barierę ochronną oraz działają łagodząco. Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu może być stosowana przez osoby posiadające nawet bardzo wrażliwą skóry głowy.

Ekstrakt z bluszczu pospolitego ogranicza nadmierne wydzielanie sebum, a w połączeniu z ekstraktami z szałwii i pędów sosny pozostawia długotrwałe uczucie świeżości. Ekstrakty z arniki, rukwi wodnej, nagietka i łopianu większego oraz kompleks aminokwasów sprawiają, że włosy stają się mocniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Kofeina pobudza mikrokrążenie w skórze głowy, przez co stymuluje cebulki i aktywuje wzrost włosów, a także zapobiega ich wypadaniu. Wyciąg z rozmarynu wzmacnia włosy oraz wykazuje działanie kojące w przypadku swędzeniu skóry głowy oraz łupieżu.

Wcierka zawiera 97% składników naturalnych. Formuła wegańska. Opakowanie zostało wykonane z plastiku odławianego z oceanów. Cena: 24,99 zł/150 ml.

Naturalna regenerująca odżywka Repair Neboa

Odżywka przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji włosów zniszczonych i farbowanych. Regularne stosowanie odżywki poprawia kondycję i wygląd włosów, a także niweluje ich puszenie i elektryzowanie. Pasma stają się wzmocnione, nawilżone, miękkie i lśniące. Doskonale sprawdza się w przypadku włosów średnio i wysokoporowatych, a specjalnie opracowana receptura zapewnia równowagę emolientowo-humektantową.

Dzięki zawartości betainy – naturalnego aminokwasu- odżywka nawilża i nadaje włosom objętość. Olej z awokado wzmacnia i uelastycznia skórę głowy oraz włosy. Sok z liści aloesu dostarcza cennych witamin m.in. A,E,C oraz minerałów, zapewniając odżywienie włosów i skalpu. Olej sojowy nadaje włosom miękkość, nawilża je, a także zabezpiecza przez utratą wilgoci. Olej kokosowy sprawia, że włosy odzyskują blask i wyglądają zdrowo.

Odżywka REPAIR zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Formuła wegańska. Opakowanie zostało wykonane z plastiku odławianego z oceanów. Cena: 29,99 zł/300 ml.

NEBOA to nie tylko naturalne i wegańskie kosmetyki do włosów. To także ważny krok w codziennej pielęgnacji w duchu less waste. Opakowania produktów są wykonane z plastiku odławianego z oceanów i nadają się do dalszego przetworzenia, dlatego wybierając Neboa jednocześnie troszczysz się o Planetę.

Każda kolejna butelka sprawia, że z oceanów znikają sztuczne odpady, dlatego im więcej kosmetyków Neboa w Twojej łazience, tym mniej plastiku w oceanach.

