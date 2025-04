Uwielbiasz się opalać? Powinnaś zatem wiedzieć, że promieniowanie słoneczne zmniejsza nawilżenie skóry, odwadnia, powoduje przebarwienia, a u niektórych nawet popękanie naczynek. Promienie UV uszkadzają barierę hydrolipidową skóry, niszczą jej strukturę i zakłócają równowagę fizjologiczną. To dlatego na cerze uwidoczniają się zmarszczki, a my czujemy, że skóra na twarzy jest sucha. Nie lepiej dzieje się z włosami. Morska woda mocno je wysusza, podobnie jak słońce. Efekt? Niektóre z nas zauważają, że ich kosmyki zdecydowanie się rozjaśniły, inne za to dostrzegają kruszenie się włosów, a także wypadanie. Wnioski? Ty po wakacjach jesteś wypoczęta, pełna sił i nowej energii, a twoje ciało, twarz i włosy niekoniecznie. Na szczęście można temu zaradzić! Pamiętaj o kosmetykach, które przywrócą zdrowy wygląd. Gdzie ich szukać? Zajrzyj do perfumerii Sephora oraz na sephora.pl!

Pielęgnacja cała



fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Chociaż każda z nas marzy o tym, by wakacyjna opalenizna utrzymała się przez cały rok, to prawda jest taka, że zaraz po lecie nasza skóra może być przesuszona, szorstka i pozbawiona zdrowego blasku. Co możemy z tym zrobić?

Ekspresowe odżywienie



My uwielbiamy wielofunkcyjne kosmetyki, a więc takie, które śmiało użyjemy do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy. Naszym niezawodnym hitem jest Olejek do ciała, włosów i twarzy Sephora Collection z olejem konopnym. Kosmetyk błyskawicznie odżywi i nawilży twoją skórę, nawet jeśli mocno przesuszyłaś ją na słońcu. Dodatkowo szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu i lepkiej warstwy. Olejek występuje aż w 3 wariantach i chociaż naszym faworytem jest ten konopny, to nie sposób nie wspomnieć o odżywczym olejku kokosowym, który doskonale odżywia i koi skórę oraz włosy, czyniąc je znacznie bardziej miękkimi. Natomiast jeśli chcesz ochronić skórę przed zbliżającymi się jesiennymi chłodami, to koniecznie wybierz olejek Jojoba.

Zmęczona skóra? No stress!



No Stress Essentials HO KARAN to kolejny z uniwersalnych zestawów, który już na pewno zagości na stałe w naszej codziennej pielęgnacji - nie tylko tej po lecie. Zestaw zawiera Huile stupéfiante - olejek do twarzy, włosów i ciała oraz Morning Miracle - krem pod oczy. Kosmetyki niezawodnie rozprawiają się ze zmęczoną i odwodnioną skórą, która w efekcie jest zdrowsza i bardziej elastyczna. Ty natomiast niczym się nie stresujesz!

fot. Materiały prasowe

Pielęgnacja twarzy

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

To właśnie twarz i dekolt zdradzają pierwsze oznaki starzenia się. Po letnich kąpielach słonecznych na cerze pojawiają się zmarszczki i przebarwienia. Dodatkowo czujemy, że nasza skóra jest odwodniona i coraz mniej napięta. Dobrze, jeśli po wakacjach wybierzesz kurację, dzięki której odzyskasz jędrność i młody wygląd.

Intensywne nawilżenie, czyli wodna żelowa maska

Pielęgnacji twarzy nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bez wodnej maski Laneige, która jest absolutnym hitem na całym świecie. Sprzedaje się co 11 sekund! Jej sekret to woda z himalajskich lodowców, umieszczona w preparacie dla optymalnego nawodnienia skóry. W połączeniu z witaminami, minerałami i cennymi wyciągami roślinnymi, wodna maska Laneige przez całą noc nawilża cerę. A ponieważ nasza skóra najlepiej regeneruje się, gdy my śpimy, to efekt jest fenomenalny.

Kosmetyk za to polecany jest do każdego typu skóry. Odświeża i głęboko nawilża, wzmacnia skórę, działa leczniczo i zapobiega procesom starzenia oraz utracie wody. Dodatkowo usuwa toksyny z organizmu oraz niweluje szkody wyrządzone przez wolne rodniki.

Oczyszczenie i intensywna pielęgnacja w jednym

Jeśli twoja skóra wymaga silnego nawilżenia, a oznaki przesuszenia widać szczególnie, gdy nałożysz podkład i puder, to już teraz postaw na właściwy kosmetyk, który oczyści i zregeneruje skórę. Pamiętaj, by nie wybierać bardzo mocnych peelingów, które mogą powodować zaczerwienienia. Zamiast tego użyj sprawdzonego kosmetyku. My uwielbiamy maseczkę peel-off Boscia, która poprawia poziom nawilżenia skóry i jej gospodarkę wodną, jednocześnie oczyszczając ją z martwych komórek i zanieczyszczonych porów.

fot. Materiały prasowe



Pielęgnacja włosów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pod wpływem słońca, morskich kąpieli i wiatru twoje włosy stały się suche i optycznie jest ich mniej? A może nagle zaczęły wypadać? Po powrocie z wakacji warto poświecić im więcej uwag i i troski. Aby zadziałać efektywnie, pomyśl o takich kosmetykach, które realnie odbudują ich strukturę.

W regeneracji siła, czyli magiczna moc maski do włosów!

Gdy zawiodły już wszystkie odżywki i szampony, sięgnij po intensywne preparaty odżywcze. Maska to obowiązkowy punkt regeneracji zniszczonych włosów!

Ten kosmetyk w odróżnieniu od odżywek i balsamów, ma wyższe stężenie składników odżywczych, nawilżających i regenerujących. Maski są też bogatsze w substancje aktywne, a odpowiednio stosowane wnikają głęboko w strukturę włosa. Jak stosować maski? Umyj dokładnie włosy, osusz je delikatnie ręcznikiem, a następnie nałóż kosmetyk. Pamiętaj, by aplikować produkt do połowy włosów, nigdy na skórę głowy. Pozostaw maskę na 10 minut, a następnie spłucz. Zobaczysz, że twoje włosy będą wyraźnie mocniejsze i zdrowsze.

Który produkt wybrać, by faktycznie zregenerować włosy? Pomyśl o Coco and Eve, która całkowicie odmieni twoje włosy już w 10 minut. Maska jest bogata w olejek kokosowy z Bali, esencję z fig, olejek arganowy oraz masło shea - ta unikalna formuła jest całkowicie wolna od sulfatów oraz parabenów.

Zdrowe włosy i piękny zapach, czyli moc olejków

Olejek to propozycja dla wszystkich tych, którzy nie mają czasu na stosowanie odżywek i maseczek, ale jednocześnie zależy im na pięknych i zdrowych włosach. Pomyśl o olejku, który jest prosty w użyciu. Wystarczy, że na wilgotne lub już suche włosy nałożysz niewielką ilość kosmetyku. Pamiętaj, by nigdy nie aplikować produktu bezpośrednio na włosy. Najpierw rozetrzyj odrobinę w dłoniach, by nie nałożyć zbyt dużej ilości, która mogłaby obciążyć fryzurę.

Który olejek kupić? Podczas wyboru kieruj się przede wszystkim składem, działaniem i zapachem. My nie wyobrażamy sobie pielęgnacji włosów po lecie bez HAIR RITUEL BY SISLEY. To przepięknie perfumowany olejek, który odżywia, nadaje połysk i miękkość. Dzięki połączeniu olejków z Marakui, Shea, Bawełny oraz Moringa produkt odnawia strukturę włosa oraz tworzy lśniącą warstwę wokół nich. Wygładzone i odżywione pasma są natychmiastowo upiększone.

Pielęgnacja jeszcze nigdy nie była tak prosta! A ty, które kosmetyki od Sephora wybierasz?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree / Materiały prasowe

