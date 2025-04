Zestaw Clinique do makijażu ucieszy każdą dbającą o siebie kobietę.

Krem pod oczy All About Eyes nawilży delikatną skórę wokół oczu i pomoże zredukować oznaki zmęczenia. Paleta czterech połyskujących cieni doda blasku spojrzeniu i pokreśli oko. Tusz do rzęs High Impact Mascara z jednej strony, a błyszczyk z drugiej uwydatnią Twoją urodę w każdej sytuacji. Wieczorem Take the day off - usunie makijaż oczu i ust po całym, ciężkim dniu. A wszystko to w pięknej, poręcznej kosmetyczce.

MO