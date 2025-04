Perfumy z sieciówek coraz częściej zaskakują jakością i trwałością. Jeśli nie chcesz sięgać po wysokopółkowe zapachy albo lubisz mieć w swojej kolekcji zarówno te droższe, jak i budżetowe propozycje, marka Zara wychodzi ci na przeciw. Już nie pierwszy raz zaskakuje nie tylko ciekawymi ubraniami, ale także kompozycjami perfum, które uwodzą i działają jak magnes na komplementy.

Reklama

Czerwona pokusa w niskiej cenie

Zapach Zara Red Temptation niemal od razu wzbudził ogromne zainteresowanie, ponieważ jest porównywany do wysokopółkowych perfum z szafranem, czyli Baccarat Rouge 540 od Maison Francis Kurkdjian. Czy rzeczywiście dorównuje kultowemu pierwowzorowi i jest zamiennikiem luksusowych perfum? Sprawdziłam to.

Okazuje się, że te perfumy rzeczywiście mają bardzo dobrą projekcję, a więc zdolność do "unoszenia się w powietrzu". Osoby dookoła mnie wyczuwały go już z pewnej odległości. Sam zapach utrzymuje się ok. 6-8 godzin na skórze, a na ubraniach pozostaje jeszcze dłużej - czasem do następnego dnia.

Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia - choć ma orientalny charakter, nie jest przytłaczający. No i oczywiście cena - za 80 ml trzeba zapłacić 99,90 zł. To całkiem dobry interes, jeśli chodzi o taką pojemność oraz taką trwałość zapachu.

fot. Zaraz Red Temptaion w dobrej cenie/mat. prasowe

Jak pachnie Zara Red Temptation?

Red Temptation to orientalny zapach z nutami jaśminu i szafranu - po pierwszym psiknięciu wyraźnie czuć ciepły, nieco pikantny akord szafranu przełamany słodyczą jaśminu i praliny. Baza zapachu jest głęboka, otulająca i elegancka. Takie połączenie sprawia, że perfumy wydają się znacznie droższe, niż są w rzeczywistości.

Nuty głowy: szafran, gorzka pomarańcza, kolendra

szafran, gorzka pomarańcza, kolendra Nuty serca : jaśmin, pralina

: jaśmin, pralina Nuty bazy: bursztyn, mech, piżmo

To zapach dla osób, które cenią elegancję, luksusowe aromaty i trwałe perfumy w przystępnej cenie. Jeśli nie chcesz wydawać fortuny, to strzał w dziesiątkę. Choć można nosić go na co dzień, jego wyrazista kompozycja świetnie sprawdzi się na randkach, imprezach czy eleganckich kolacjach.

Mimo że perfumy te są dedykowane kobietom, ich uniwersalna kompozycja sprawia, że mogą spodobać się również mężczyznom, zwłaszcza tym, którzy lubią orientalne, słodko-drzewne aromaty.

Reklama

Czytaj także:

Czym się różni woda perfumowana od toaletowej?

5 zapachów, które są tanie, a utrzymują się bardzo długo

Sprawdź, ile kosztują najdroższe perfumy świata