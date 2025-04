Tym razem w wyjątkowo niskiej cenie można upolować Carolina Herrera Good Girl - uwodzicielski zapach zamknięty w ikonicznym flakonie w kształcie szpilki. To doskonała okazja, by zdobyć jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zapachów na rynku perfumeryjnym.

Ich regularna cena w perfumeriach sięga nawet 500 zł za pełnowymiarowy flakon. Teraz jednak Rossmann przygotował promocję, dzięki której można zdobyć je w absurdalnie niskiej cenie. Za 30 ml zapłacisz jedynie 230,99 zł. Regularna cena tej pojemności w Rossmannie to koszt prawie 330 złotych.

fot. Carolina Herrera Good Girl: kultowy zapach w promocji w Rossmannie/mat. prasowe

Carolina Herrera Good Girl: dla kogo jest ten zapach?

Kultowa "szpilka" od lat cieszy się popularnością wśród ulubionych perfum gwiazd i influencerek. Good Girl to perfumy, które pasują zarówno do małej czarnej, jak i do eleganckiego płaszcza na zimowe dni.

To zapach pełen kontrastów - zmysłowy, tajemniczy, a jednocześnie elegancki i subtelny. Uwodzi otoczenie swoją nieoczywistą kompozycją i doskonale oddaje dwoistość kobiecej natury - jest jednocześnie niewinny i zmysłowy, lekki i głęboki.

Good Girl to niezwykłe połączenie nut zapachowych. Na samym początku mocno wyczuwalny jest migdał i aromatyczna kawa. To wyraziste, nawet nieco uzależniające połączenie pobudza zmysły i od razu dodaje energii.

W sercu kompozycji kryją się jaśmin i tuberoza, które przyjemnie otulają skórę ciepłą, wiosenną mgiełką. U podstawy zapachu znajdziemy to, co sprawia, że Good Girl cechuje się tą tajemniczą intensywnością oraz trwałością. To fasola tonka, kakao i wanilia - nadają perfumom głęboki, orientalny charakter.

