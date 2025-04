Lata 90 to dekada pełna kontrastów -minimalizm w modzie, grunge, ale z drugiej strony szalona eksplozja popkultury. Również w świecie perfum te lata pozostawiły po sobie dość wyraźne ślady. Kultowe zapachy tamtego okresu wracają dziś do łask, przywołując wspomnienia i inspirując młode pokolenia.

Zapachy lat 90 przeżywają renesans, ponieważ dla wielu z nas to czas nostalgii. Osoby, które dorastały w tej dekadzie, chętnie sięgają po perfumy, które przypominają młodzieńcze lata. Dla młodszych pokoleń, te zapachy są ciekawą odskocznią od współczesnych, często podobnych do siebie kompozycji.

Spis treści:

W latach 90 w Polsce rynek perfum dopiero nabierał tempa, ale już wtedy pojawiły się zapachy, które zdobyły ogromną popularność i zyskały status kultowych. Był to czas otwierania się na zachodnie trendy i poszukiwania luksusu w nowej rzeczywistości po transformacji ustrojowej. Nie brakowało także kultowych perfum z Pewexu czy ogólnie PRL-u, takich jak "Być może" czy Przemysławka.

Wiele z tych zapachów było marzeniem, stojącym na półce w drogerii lub pożądanym prezentem na wyjątkowe okazje. "Światowym" symbolem zapachowej Polski stały się przede wszystkim perfumy Bruno Banani oraz ponadczasowy zapach Chanel No. 5.

W Polsce Bruno Banani szybko stał się symbolem modnych zapachów, które były dostępne dla szerszego grona konsumentów. Lekkość, zmysłowość i przystępna cena uczyniły te perfumy jednymi z najbardziej pożądanych, a jednocześnie nie tak trudno dostępnych.

Popularnym wyborem były także klasyczne dezodoranty Impulse. Były tanie, dostępne i dawały młodym kobietom namiastkę luksusowego zapachu w codziennym życiu. Lata 90. to także rozkwit sprzedaży katalogowej w Polsce.

Marki Avon i Oriflame zdobyły popularność dzięki szerokiej gamie zapachów, które były łatwo dostępne i przystępne cenowo. W latach 90 konsultantkę tych marek można było znaleźć dosłownie na każdym kroku.