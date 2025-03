Perfumy towarzyszą nam od setek lat, pomagając wyrażać naszą osobowość, emocje i status społeczny. Od starożytnego Egiptu aż po współczesne buteleczki w prestiżowych sklepach, zapachy mają niezwykłą moc: potrafią przenosić nas w czasie, budzić wspomnienia, a także wpływać na nasz nastrój. Ale które z nich zasługują na miano perfum wszech czasów?

Reklama

Spis treści:

Ten zapach to niezwykle specyficzna propozycja: albo się go kocha, albo nienawidzi. Charakterystyczna, dość ciężka woń kojarzy się przede wszystkim z elegancją i luksusem. Nie da się mu też odmówić rewolucyjności w branży.

Perfumy, które w 1921 roku stworzył legendarny mistrz perfumiarstwa Ernest Beaux dla Coco Chanel, wciąż są jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów na świecie. Chanel No. 5 to połączenie kwiatów jaśminu, róży, ylang-ylang i drzewa sandałowego, z nutą aldehydów, które wówczas były prawdziwą rewolucją w perfumiarstwie.

To zapach, który zmienił podejście do perfum - od klasycznych kompozycji kwiatowych do bardziej abstrakcyjnych, nowoczesnych perfum. Chanel No. 5 stało się symbolem nie tylko francuskiego luksusu, ale także kobiecej niezależności i siły.

fot. Perfumy wszech czasów: Chanel No. 5/mat. prasowe

Wprowadzone na rynek w 1999 roku perfumy Dior J'adore szybko zyskały miano klasyki współczesnej perfumerii. Zapach, stworzony przez wielkiego mistrza perfumierstwa, Francois Demachy, to prawdziwy hołd dla kobiecości. Ta kompozycja łączy nuty kwiatów (jaśmin, róża, orchidea), owoców (gruszka) oraz intensywnego, intymnego piżma.

J'adore stało się zapachem, który łączy elegancję z nowoczesnością, emanując subtelnym, ale zarazem wyrazistym charakterem. Jego popularność wciąż nie słabnie, co świadczy o ponadczasowości tej kompozycji. Pojawiło się także wiele tańszych zamienników, imitujących ten klasyczny zapach.

fot. Perfumy wszech czasów: Dior J'adore/mat. prasowe

Zaprojektowane przez Jacques'a Guerlaina w 1925 roku, Shalimar to jedno z najbardziej klasycznych dzieł w historii perfumiarstwa. Inspirowane miłością perskiego cesarza Shah Jahana do jego żony Mumtaz Mahal (która była również inspiracją do budowy słynnego Tadż Mahal), Shalimar to zapach pełen orientu, który łączy nuty cytrusowe, kwiatowe (jaśmin, irys) i orientalne (wanilia, drzewo sandałowe). Perfume Shalimar od zawsze symbolizuje elegancję i mistycyzm, wprowadzając w świat pełen tajemniczości i pasji.

Podobnie jak "piątka" Chanel, ten zapach można albo kochać, albo nie móc go znieść. Nie ma nic pośrodku.

fot. Perfumy wszech czasów: Guerlain Shalimar/mat. prasowe

W tym zestawieniu nie może zabraknąć także męskich zapachów, które swoją popularność albo bardzo szybko zdobyły, albo utrzymują od lat. Choć perfumy Creed Aventus zostały wprowadzone dopiero w 2010 roku, szybko zdobyły ogromną popularność, zwłaszcza wśród mężczyzn.

To kompozycja cytrusowa z nutami ananasa, czarnej porzeczki, brzozy i piżma, która stała się symbolem sukcesu, siły i pewności siebie. Creed Aventus jest uważany za jeden z najlepszych zapachów dla mężczyzn - elegancki, ale również pełen charakteru. Zyskał status legendy, a jego wpływ na współczesne zapachy męskie jest niezaprzeczalny.

fot. Perfumy wszech czasów: Creed Aventus/mat. prasowe

Choć marka Lancôme wielu osobom kojarzy się tylko z kultowym La Vie Est Belle, w swojej ofercie ma także inny ponadczasowy zapach, który od ponad 30 lat stoi bardzo wysoko na perfumiarskim podium.

Wprowadzone na rynek w 1990 roku, Lancôme Trésor stały się symbolem romantyzmu i klasycznej elegancji. Perfumy łączą w sobie nuty róż, jaśminu, moreli, wanilii i piżma, tworząc delikatną, a zarazem pełną głębi kompozycję.

Trésor zdobyły serca kobiet na całym świecie, a ich ponadczasowy charakter sprawia, że do dziś są wyborem tych, które szukają zapachu subtelnej, ale wyrazistej kobiecości.

fot. Perfumy wszech czasów: Lancôme Trésor/mat. prasowe

Od momentu wprowadzenia na rynek w 1916 roku, Acqua di Parma Colonia stała się synonimem włoskiego luksusu. To zapach, który łączy świeże, cytrusowe nuty z akcentami lawendy, rozmarynu i piżma, tworząc niezwykle elegancki i świeży charakter.

Czytaj też: ulubione perfumy Włoszek

Colonia szybko zyskała popularność wśród elit, a jej zapach jest uważany za kwintesencję włoskiego stylu i wyrafinowania. Pomimo ponad stu lat na rynku, nadal jest jednym z najchętniej wybieranych zapachów przez miłośników klasyki.

fot. Perfumy wszech czasów: Acqua di Parma Colonia/mat. prasowe

Tom Ford Black Orchid, wprowadzony na rynek w 2006 roku, to zapach, który z miejsca zyskał status ikony. Stworzony przez Toma Forda jako hołd dla zmysłowości, łączy w sobie egzotyczne kwiaty, wanilię, przyprawy, drzewo sandałowe i trufle, tworząc niezwykle bogatą i intensywną kompozycję.

Black Orchid to zapach dla osób, które pragną wyróżniać się z tłumu - odważny, ale jednocześnie elegancki. To zapach współczesnej kobiety, która nie boi się manifestować swojej siły i niezależności.

fot. Perfumy wszech czasów: Tom Ford Black Orchid/mat. prasowe

Chloé Eau de Parfum, wprowadzony na rynek w 2008 roku, od razu zdobył serca kobiet poszukujących subtelnego, ale eleganckiego zapachu. Perfumy łączą nuty róży, piżma, liczi oraz konwalii, tworząc zapach świeży, ale pełen głębi.

Chloé szybko stało się symbolem współczesnej, miejskiej elegancji - prostoty, która nie potrzebuje dodatkowych ozdobników. To zapach dla kobiet, które pragną emanować delikatnością, ale również pewnością siebie.

fot. Perfumy wszech czasów: Chloé Eau de Parfum/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Jak czytać oznaczenia na perfumach?

Klasyczne francuskie perfumy

Czym się różni woda perfumowana od toaletowej?