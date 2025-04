Przyszło Ci kiedyś do głowy, aby samej spróbować stworzyć własne perfumy? Chociażby zmieszać ze sobą dwa ulubione zapachy. Nam się zdarzyło, ale niestety eksperymenty nie należały do najbardziej udanych. Kiedy w głowie powstaje taka myśl? Wtedy, kiedy czujemy, że nagle wszystkie kobiece zapachy już nam się znudziły. Przecież ciągle czuć w nich kwiaty albo owoce, ewentualnie mocniejsze akordy drzewa sandałowego i piżma. Jak długo można pachnieć tym samym? I dlaczego te najciekawsze zapachowe nuty najczęściej pojawiają się w męskich perfumach?

Czym pachnie unisex?

Znamy kobiety, które z powodzeniem używają męskich perfum i musimy przyznać, że świetnie do nich pasują. Dla tych z Was, które mają ochotę na coś nowego i niesztampowego, polecamy zapachy unisex, które właśnie przeżywają swoją drugą młodość. Znajdziecie w nich akordy kardamonu, skóry, mchu i aromatycznego tytoniu. Takie połączenia z ultra kobiecymi akordami, dają naprawdę niesamowite rezultaty. Zajrzyjcie do naszej galerii! My jesteśmy zakochane w perfumach od Jeana Paula Gaultiera.

