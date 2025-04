Szafran i kardamon to duet, który tworzy kompozycję wyrafinowaną, ciepłą i z nutką tajemniczości. Szafran, znany jako "czerwone złoto", kusi głębokim, lekko skórzanym akordem, podczas gdy kardamon wnosi pikanterię połączoną z romantyczną słodyczą.

W połączeniu tworzą genialną kompozycję pełną kontrastów. Są jednocześnie zmysłowe i eleganckie, intensywne, ale nieprzytłaczające. To połączenie idealne dla osób, które cenią sobie niebanalne akordy i chcą otulić się aurą luksusu oraz tajemniczości.

Perfumy z nutą szafranu: genialna promocja w Hebe

W drogeriach Hebe możesz teraz znaleźć bardzo ciekawą propozycję: perfumy Sovella Signature Cardamon & Saffron dostępne są z 20% zniżką i kosztują 199,99 zł. To zapach unisex, zamknięty w eleganckiej, nieco orientalnej buteleczce z eleganckim zamknięciem w stylu arabskich perfum.

Całość zamknięta jest w kartoniku z niezwykłym wzorem - przypomina płatki złota zanurzone w dubajskiej czekoladzie. Możesz poszukać go w drogerii stacjonarnej lub zamówić online bezpośrednio do domu.

fot. Perfumy z szafranem: promocja w Hebe/mat. prasowe drogerii Hebe

Jak pachnie Sovella Signature Cardamon & Saffron?

Sorvella Signature Cardamon & Saffron to wyjątkowa kompozycja zapachowa, która otula przyjemnym ciepłem. To synonim luksusu i elegancji. To perfumy unisex stworzone dla osób ceniących niebanalne, orientalne akcenty i głębię aromatów.

Nuty głowy: kardamon, ostra papryka, szafran

Nuty serca: oud, drzewo sandałowe, drzewo gwajakowe

Nuty bazowe: róża, labdanum

Zapach otwiera się nutami głowy, a więc ciepłym kardamonem oraz intensywnym szafranem. Możesz poczuć także delikatnie kąsającą pikanterię papryki.

Dopiero po chwili wyczuwalne stają się nuty serca: szlachetny i lekko skórzany oud, romantyczne i zmysłowe drzewo sandałowe oraz gwajakowe. W bazie kryje się lekka i subtelna róża oraz klimatyczne labdanum, które gwarantuje trwałość zapachu.

Te perfumy, ponieważ są nieco cięższe, idealnie sprawdzą się jesienią oraz zimą, a także na wieczorne, eleganckie wyjścia. Znajdą fanów zarówno wśród mężczyzn, jak kobiet.

