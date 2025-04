Większość z nas w poszukiwaniu nowego zapachu (lub zakupu swojego ulubionego) wybiera się do znanych perfumerii. A może by tak odwiedzić atelier któregoś z polskich projektantów? Okazuje się, że młodzi designerzy świetnie radzą sobie i w tej dziedzinie, a ich perfumy są doskonałym uzupełnieniem wybiegowych kolekcji. Przed Wami 3 najpiękniejsze zapachy autorstwa polskich projektantów. Są oszałamiające!

Bohoboco "No 1"

Perfumy wykreowane przez duet Michał Gilbert Lach i Kamil Owczarek. Zapach ten to kwintesencja kobiecości, która nawiązuje do klasycznej estetyki marki Bohoboco. Zapach to intrygująca kompozycja czarnego pieprzu, gałki muszkatołowej, białego piżma, drzewa cedrowego i wanilii. To mix czerni i bieli. Zapach otula swoim ciepłem, dodaje energii, temperamentu i wiary w siebie. Perfumy produkowane są w fabryce we Francji w miejscowości Grasse, która od XVIIIw. słynie ze swego przemysłu perfumeryjnego. To światowe centrum produkcji zapachów. W Grasse po dziś dzień działają najsłynniejsze i najstarsze wytwórnie perfum, w których tworzone są najznakomitsze zapachy na świecie.

Paprocki & Brzozowski "Use Me"

UseMe to prawdziwe perfumy skomponowane wyłącznie z naturalnych składników, olejków eterycznych i absolutów. Stworzone w Polsce. Ze względu na swoją naturalność i najwyższą jakość są absolutnie unikalne zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Nuta głowy-bergamota. Nuta serca-zielona herbata, biała herbata. Nuta bazy-vetiver, fougre (paproć), brzoza. Kobieca skóra kocha UseMe, razem tworzą herbacianą mieszankę ciepła i niewinnej słodyczy, nagle przekreślonej zmysłową ostrą nutą. Ta ostra nuta to vetiver. W tle słychać aluzję paproci do głębokiej zieleni lasów i echo delikatności brzozy. Słodki i mroczny zarazem.

Michał Szulc "SALE 01"

SALE 01 jest kompozycją unisex. Zapach stworzono na bazie ambry, czerwonej róży, korzenia masala, białego pieprzu, szafranu, patchouli Singapur, wanilii, goździków, drzewa wengue i olejku labdanum. Stworzono dokładnie 1000 flakonów i nie powstanie żadna dodatkowa butelka. Esencję wyprodukowano we Francji, a mieszanie esencji z alkoholem i leżakowanie mieszanki odbyło się już w Polsce.

perfumy "No 1" Bohoboco, cena 230 zł perfumy "Use Me" Paprocki & Brzozowski, cena 290 zł perfumy "SALE 01" Michał Szulc, cena 150 zł

