Wiosna to czas odrodzenia, świeżości i lekkości, a perfumy o kwiatowym zapachu idealnie oddają ten klimat. Wybierając zapach na tę porę roku, warto postawić na kompozycje pełne jaśminu, róży, fiołka czy lilii, które dodają subtelnej elegancji i podkreślają kobiecość. Niektóre z nich łączą się z cytrusowymi akcentami, nadając im energetycznej świeżości, inne wzbogacone są o nuty wanilii i piżma, co sprawia, że zyskują nieco cieplejszy, otulający charakter. Poznaj top 5 zapachów, dzięki którym poczujesz ciepły, wiosenny klimat.

Delikatny, subtelny i lekki – taki jest Pur Blanca od Avonu. To klasyczny zapach z dodatkiem lilii wodnej dla kobiet ceniących minimalizm i świeżość. Idealny na prezent z okazji Dnia Kobiet i nie tylko. Świetnie sprawdza się na co dzień, zwłaszcza w cieplejsze, wiosenne dni.

Działanie:

Delikatny zapach z białymi kwiatami.

Idealny na wiosnę i lato.

Świetnie sprawdza się na co dzień i do pracy.

Lekki i odświeżający zapach.

fot. Perfumy na wiosnę Pure Blanca Avon/ mat. prasowe

Nowoczesna interpretacja klasycznego zapachu Chloe. Elegancka, subtelna, ale jednocześnie wyrazista kompozycja z konwalią i piwonią idealnie pasuje do kobiety pewnej siebie. To perfumy, które zostawiają ogon, a zapach pozostanie z tobą na wiele długich godzin.

Działanie:

Świeży, ale zmysłowy zapach.

Elegancka kompozycja z nutami róży i konwalii.

Bardzo dobra trwałość.

Odpowiedni zarówno na co dzień, jak i na wieczór.

Idealny na wiosenne, ciepłe miesiące.

fot. Wiosenny zapach perfum Chloe Chloe/ mat. prasowe

Zapach Flower by Kenzo to połączenie klasycznej elegancji z nutą orientu. To perfumy, które są trwałe, a jednocześnie pachną świeżo i nie przytłaczają. Kwiatowa kompozycja oparta na fiołkach i wanilii sprawia, że zapach jest ciepły, ale jednocześnie subtelny.

Działanie:

Kwiatowy, pudrowy zapach.

Idealny na pierwsze ciepłe dni wiosny.

Dobra trwałość i intensywność zapachu.

Bardzo kobiecy i zmysłowy.

fot. Perfumy z wiosennymi kwiatami Flower by Kenzo/ mat. prasowe

Kultowe perfumy Sunflowers od Elizabeth Arden to kompozycja pełna energii i radości. Idealny wybór dla kobiet, które lubią lekkie, słoneczne zapachy. Możesz sprezentować je sobie z okazji Dnia Kobiet lub zupełnie bez okazji. W nutach serca różę uzupełnia korzeń irysa, zaś w nutach głowy ukryty jest uwodzicielski aromat cytryny i bergamotki.

Działanie:

Owocowo-kwiatowa kompozycja.

Świetny wybór na lato i wiosnę.

Bardziej codzienny niż elegancki zapach.

Lekki i nie przytłaczający ciężką kompozycją.

fot. Perfumy kwiatowe na wiosnę Sunflowers Elizabeth Arden/ mat. prasowe

Luksusowe i intensywne perfumy Flowerbomb od Viktor & Rolf to eksplozja kwiatowych nut, które otulają swoją słodyczą i elegancją, dzięki kompozycji orchidei, jaśminu oraz kuszącej róży. To perfumy, które uwodzą dedykowane dla kobiet, które chcą się wyróżniać.

Działanie:

Zmysłowy, kwiatowy zapach.

Intensywne perfumy o trwałej projekcji.

Dla kobiet ceniących intensywne, wyrafinowane zapachy.

Wyjątkowa, luksusowa kompozycja i piękny flakon.

fot. Kwiatowy zapach na wiosnę Flowerbomb Viktor&Rolf/ mat. prasowe

