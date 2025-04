Liczi to egzotyczny owoc o charakterystycznym, soczystym aromacie, który w perfumach dodaje kompozycji lekkości i świeżości. Połączenie tej nuty z kwiatami, piżmem czy wanilią sprawia, że zapachy z liczi mogą być zarówno romantyczne i subtelne, jak i zmysłowe oraz intensywne. W naszym zestawieniu znajdziesz perfumy, które wykorzystują ten wyjątkowy składnik w różnorodnych interpretacjach – od codziennych, lekkich kompozycji po eleganckie zapachy na specjalne okazje.

Calvin Klein Eternity Moment to wyjątkowy zapach dla kobiet, który symbolizuje ulotne chwile i emocje. Perfumy te łączą soczyste liczi z delikatnymi kwiatowymi akcentami, tworząc elegancką i romantyczną kompozycję. Eternity Moment sprawdzi się jako zapach dzienny i wieczorowy, szczególnie dla kobiet ceniących delikatne i romantyczne perfumy.

Elegancki i subtelny zapach

Nuty owocowe i kwiatowe

Może nie być odpowiedni dla osób, które preferują ciężkie i orientalne perfumy

Yves Saint Laurent Elle to kompozycja, która łączy świeżość owoców z intensywnymi nutami drzewnymi. Liczi w połączeniu z różowym pieprzem nadaje zapachowi nowoczesny i wyrazisty charakter.

Dobra trwałość

Nowoczesny i wyrazisty zapach

Może być zbyt intensywny dla osób preferujących lekkie zapachy

La Nuit Tresor to eliksir miłosny, który łączy liczi z wanilią, paczulą i ciemnymi różami. Jest to intensywny, uwodzicielski zapach idealny na wieczór.

Elegancki i uwodzicielski zapach

Zaliczane do perfum z długim ogonem

Sprawdzi się na wieczorne wyjścia

Może być zbyt mocny na co dzień

Romance for Woman to kwiatowo-owocowa kompozycja, w której liczi jest jedną z nut otwierających zapach. Jest to klasyczny, romantyczny zapach dla kobiet kochających subtelność.

Uniwersalny na co dzień

Klasyczny, romantyczny zapach

Może być zbyt delikatny dla osób lubiących mocniejsze perfumy

Hugo XX to świeże perfumy o owocowym zapachu z nutą liczi, który jest nowoczesny i lekki. Idealny na codzienne okazje dla kobiet, które cenią subtelne kompozycje.

Lekki i świeży zapach

Idealny na co dzień

Może nie spełnić oczekiwań fanek bardzo intensywnych perfum

