Perfumy o zapachu kawy to doskonały wybór dla osób, które cenią głębokie, aromatyczne kompozycje. Nuty kawowe nadają zapachom wyjątkowy charakter – od intensywnie pobudzających i energetyzujących, po ciepłe, kremowe i otulające. W połączeniu z akordami wanilii, paczuli, karmelu czy skóry, tworzą niepowtarzalne kompozycje idealne zarówno na wieczorne wyjścia, jak i chłodniejsze dni.

Spis treści:

Parisienne EDT to elegancki, kwiatowo-drzewny zapach z nietypowym dodatkiem kawy. Stworzony z myślą o nowoczesnych, pewnych siebie kobietach, które cenią subtelne, a jednocześnie wyraziste nuty.

Delikatny aromat kawy połączony z nutami kwiatowymi i drzewnymi

Świeży, a zarazem otulający charakter

Odpowiedni zarówno na dzień, jak i na wieczór

Główne nuty zapachowe: kawa, róża, fiołek, drzewo sandałowe, piżmo

Dla kobiet szukających eleganckiego, ale nietuzinkowego zapachu

Elegancki i kobiecy zapach

Subtelna nuta kawy

Idealny na co dzień

fot. Perfumy o zapachu kawy: Yves Saint Laurent Parisienne/mat. prasowe

Cuir de Nuit EDP to elegancka i zmysłowa kompozycja zapachowa stworzona przez Yves Rocher. To perfumy, które są trwałe i łączą ciepłe, skórzane nuty z aksamitnym aromatem kawy oraz wanilii, tworząc zapach idealny na wieczór. Ich otulający charakter sprawia, że są doskonałym wyborem na chłodniejsze dni i romantyczne spotkania.

Łączy głębokie, skórzane nuty z kawowym akordem

Ciepła, orientalna kompozycja sprawia, że zapach długo utrzymuje się na skórze

Idealny wybór na wieczór i chłodniejsze sezony

Główne nuty zapachowe: kawa, skóra, wanilia, kakao, drzewo sandałowe

Dla osób poszukujących eleganckich, wieczorowych perfum

Odpowiedni na chłodniejsze miesiące

Może być zbyt intensywny dla osób preferujących lekkie, świeże zapachy

fot. Perfumy z nutami kawowymi: Yves Rocher Cuir de Nuit/mat. prasowe

J`Ose EDP to eleganckie, orientalno-przyprawowe perfumy, które wyróżniają się kawowym akordem połączonym z aromatem lawendy i bursztynu. Kompozycja została stworzona w 2001 roku i do dziś cieszy się uznaniem miłośników nietypowych zapachów. Zaliczane do grona perfum, które uwodzą nieoczywistymi połączeniami akordów.

Połączenie świeżej lawendy z głęboką nutą kawy tworzy intrygujący kontrast

Ciepłe, orientalne tło dodaje zapachowi elegancji

Odpowiedni na wieczór i specjalne okazje

Główne nuty: kawa, lawenda, bursztyn, piżmo, wanilia

Dla osób szukających nietypowego połączenia kawy i lawendy

Idealny na chłodniejsze dni i wieczory

fot. Perfumy kawowe: Jose Eisenberg J`Ose/mat. prasowe

Black Opium Nuit Blanche to wariacja kultowego Black Opium, w której podkreślono nutę białej kawy, dodając jej jeszcze bardziej uzależniający charakter. Zapach jest zmysłowy, tajemniczy i idealnie wpisuje się w wieczorową aurę.

Kremowa kawa łączy się z delikatną słodyczą wanilii

Nuty jaśminu i piżma dodają kompozycji lekkości

Zapach otula i długo utrzymuje się na skórze

W składzie: kawa, wanilia, jaśmin, piżmo, drzewo sandałowe

Dla kobiet lubiących orientalne, zmysłowe perfumy

Idealny na wieczorne wyjścia

fot. Perfumy o zapachu kawy: Yves Saint Laurent Black Opium Nuit Blanche/mat. prasowe

