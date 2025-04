Pierwsze wrażenie zapachu potrafi zachwycić, jednak to jego trwałość i kompozycja decydują o tym, czy stanie się twoim ulubieńcem. Przedstawiamy zestawienie 5 najlepszych perfum jaśminowych, które skradną twoje serce.

Elegancki i ponadczasowy zapach Chanel Coco Mademoiselle to symbol wyrafinowania i luksusu. Kompozycja, w której jaśmin odgrywa kluczową rolę, przyciąga uwagę i długo pozostaje w pamięci.

Luksusowy, intensywny zapach, który długo utrzymuje się na skórze.

Elegancka kompozycja z jaśminem, różą, paczulą i bergamotką.

Idealny na wyjątkowe okazje oraz wieczorne wyjścia.

W składzie: jaśmin, róża, paczula, bergamotka, pomarańcza, wanilia, piżmo, wetyweria.

Rekomendowane dla kobiet ceniących eleganckie, zmysłowe zapachy.

Niepolecane osobom preferującym delikatne, subtelne nuty.

Trwałość zapachu przez cały dzień.

Elegancki, wyrazisty aromat.

Uniwersalność – na wieczór i na co dzień.

fot. Perfumy jaśminowe: Chanel Coco Mademoiselle/mat. prasowe

Dolce & Gabbana Light Blue to świeży, cytrusowo-kwiatowy zapach z jaśminem, który urzeka lekkością i energią. To idealny wybór na lato i codzienne wyjścia.

Orzeźwiający zapach, dodający energii.

Kompozycja cytrusów, jaśminu, bambusa i jabłka.

Sprawdzi się w ciepłe dni i w pracy.

W składzie: jaśmin, bambus, cytryna, jabłko, biała róża, cedr.

Idealne na lato, do biura i na co dzień.

Nieodpowiednie dla osób szukających ciężkich, wieczorowych kompozycji.

Świeży, lekki zapach.

Odpowiedni na ciepłe dni.

Uniwersalny.

fot. Perfumy z nutami jaśminu: Dolce & Gabbana Light Blue/mat. prasowe

Black Opium od Yves Saint Laurent to orientalno-waniliowa kompozycja z nutą jaśminu. Perfumy te są uwielbiane za swoją zmysłowość i słodkie akcenty.

Ciepły, otulający zapach, idealny na wieczór.

Połączenie jaśminu, kawy, wanilii i cedru.

Podkreśla kobiecość i pewność siebie.

W składzie: jaśmin, kawa, wanilia, cedr, gruszka, różowy pieprz.

Rekomendowane na wieczorne wyjścia i chłodniejsze dni.

Niezalecane do biura i na lato – zapach może być zbyt intensywny.

Doskonała trwałość.

Stylowy flakon.

fot. Perfumy o zapachu jaśminu: Yves Saint Laurent Black Opium/mat. prasowe

Celebre od Avon to lekki, owocowo-kwiatowy zapach z nutami jaśminu. Przystępna cena i delikatna kompozycja sprawiają, że jest to popularny wybór na co dzień.

Subtelny zapach, idealny na co dzień.

Łączy jaśmin, frezję, brzoskwinię i piżmo.

Odpowiedni do pracy i na lato.

Dobry wybór na codzienne użycie.

Nie dla osób preferujących luksusowe, trwałe zapachy.

Atrakcyjna cena.

Lekka, kwiatowa kompozycja.

fot. Perfumy jaśminowe: Avon Celebre/mat. prasowe

Thierry Mugler Alien to wyjątkowy, orientalny zapach z dominującą nutą jaśminu sambac. Otulający i hipnotyzujący, dla kobiet poszukujących czegoś niepowtarzalnego.

Intensywny, ciepły zapach z jaśminem i ambrą.

Trwały i charakterystyczny.

Idealny na wieczór.

W składzie: jaśmin sambac, ambra, drewno kaszmirowe.

Rekomendowany na wieczór.

Niepolecany na lato.

fot. Perfumy o zapachu jaśminu: Thierry Mugler Alien/mat. prasowe

