Frezja to kwiat, którego delikatny, świeży zapach od lat inspiruje twórców perfum. Aromat ten przywodzi na myśl lekkość, subtelność i kobiecość. Nuty frezji pojawiają się zarówno w klasycznych, eleganckich kompozycjach, jak i w nowoczesnych, lekkich wodach toaletowych.

Reklama

Przygotowaliśmy ranking najlepszych perfum o zapachu frezji, które kuszą swoją wyjątkowością i są uważane za jedne z najbardziej komplementowanych perfum.

Spis treści:

Chloe Chloe to kultowy zapach, który podbił serca kobiet na całym świecie. Stworzony w 2008 roku, urzeka połączeniem delikatnej frezji, róży i piwonii, tworząc kompozycję świeżą, a jednocześnie elegancką. To wybór dla kobiet ceniących klasykę w nowoczesnym wydaniu.

Działanie

Delikatny, kwiatowy zapach z nutami frezji, róży i piwonii.

Świetnie sprawdza się na co dzień oraz na specjalne okazje.

Wysoka trwałość – utrzymuje się na skórze przez wiele godzin

To świetna opcja jeśli szukasz perfum na walentynki lub inne wyjątkowe okazje. Jest odpowiedni na każą porę roku i przeznaczony dla kobiet, które lubią lekkie, kwiatowe zapachy.

Cena: ok. 250 zł/ 75 ml

fot. Perfumy o zapachu frezji Chloe Chloe/ mat.prasowe

Pure Woman od Bruno Banani to zapach stworzony z myślą o kobietach energicznych i pewnych siebie. Kompozycja łączy owocowe akcenty z delikatnymi nutami kwiatowymi, w tym frezją. Jest lekki i świeży. To idealna opcja, gdy szukasz perfum na zimę, które pomogą przywołać przyjemną wiosenną aurę.

Działanie

Owocowo-kwiatowa kompozycja z nutą frezji.

Dodaje energii i podkreśla kobiecość.

Lekki, nienachalny zapach na co dzień.

Perfumy odznaczają się wysoką trwałością i sprawdzą się w szczególności dla energicznych i pewnych siebie kobiet.

Cena: ok. 70 zł/ 50 ml

fot. Perfumy z nutą frezji: Bruno Banani Pure Woman/ mat.prasowe

Deep Red to zmysłowy zapach od Hugo Boss, który łączy kwiatowe nuty frezji z owocami i wanilią. Jest to propozycja dla odważnych kobiet, które chcą podkreślić swoją osobowość.

Działanie

Orientalno-kwiatowa kompozycja z frezją.

Podkreśla kobiecość i zmysłowość.

Długotrwała trwałość – idealny na wieczór.

To zapach doskonały na chłodniejsze dni i wieczorne wyjścia. Jest zaliczany do grona perfum, które uwodzą wyjątkową kompozycją zapachów oraz wysoką trwałością. Wszystko to zamknięte w eleganckim szklanym flakonie.

Cena: ok. 130 zł/ 50 ml

fot. Piękne perfumy z frezją: Hugo Boss Deep Red/ mat. prasowe

Perceive od Avon to zapach o wyjątkowo ciepłej, kwiatowo-drzewnej kompozycji. Nuty frezji nadają mu delikatności, a drzewo sandałowe i piżmo – trwałości i głębi.

Działanie

Kwiatowo-drzewny zapach z nutami frezji i gruszki.

Podkreśla naturalność i subtelność.

Odpowiedni na co dzień.

Zapach, który jest idealny na co dzień, do pracy oraz na szczególne spotkania. Polecany kobietom ceniącym naturalne zapachy. Dodatkowa zaleta to cena, która jego bardzo atrakcyjna.

Cena: 85 zł/ 100 ml

Piękne perfumy o zapachu frezji: Avon Perceive/ mat.prasowe

Czytaj także: