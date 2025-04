Zapach frezji i mandarynki to połączenie, które zachwyca swoją świeżością, lekkością i subtelną elegancją. Frezja, o delikatnie pudrowym i kwiatowym aromacie, doskonale komponuje się z energetyzującymi nutami mandarynki, tworząc harmonijną całość. Taka kompozycja zapachowa jest niezwykle uniwersalna – idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Calvin Klein Eternity EDP to klasyka wśród perfum, której kwiatowa kompozycja z dodatkiem cytrusowych nut zachwyca od lat. To zapach dla kobiet ceniących elegancję i ponadczasowy styl.

Delikatnie otula skórę nutami frezji, mandarynki i białych kwiatów

Sprawia, że zapach długo utrzymuje się na skórze, nadając świeżości przez cały dzień

Idealny do codziennego użytku oraz na wyjątkowe okazje

Polecany dla kobiet, które lubią eleganckie, kwiatowo-cytrusowe zapachy

Świetny wybór na wiosnę i lato

Może nie odpowiadać osobom preferującym cięższe, orientalne zapachy

Klasyczna i elegancka kompozycja zapachowa

Dobra trwałość na skórze

Idealny na różne okazje

fot. Perfumy o zapachu frezji i mandarynki: Calvin Klein Eternity/mat. prasowe

Lancôme Poême to kompozycja pełna kontrastów – kwiatowa, a jednocześnie ciepła i otulająca. Zapach frezji łączy się tutaj z głębokimi, pudrowymi akcentami, tworząc niezwykle kobiecą aurę.

Otula skórę bogatym, kwiatowym aromatem

Dodaje elegancji i podkreśla indywidualność

Dobrze utrzymuje się na skórze i ubraniach

Polecany dla kobiet, które lubią wyraziste i eleganckie zapachy

Idealny na wieczorne wyjścia i specjalne okazje

Może być zbyt intensywny dla osób preferujących lekkie zapachy

Wyrazista, elegancka kompozycja

Długa trwałość

Idealny na wyjątkowe okazje

fot. Perfumy z nutami frezji i mandarynki: Lancôme Poême/mat. prasowe

Kolejna propozycja Lancôme. Miracle Women EDP to lekka i świeża kompozycja zapachowa, która idealnie nadaje się na co dzień. Zapach łączy cytrusową energię mandarynki z subtelnymi nutami frezji, tworząc harmonijną całość.

Dodaje świeżości i lekkości

Sprawia, że zapach utrzymuje się przez cały dzień

Jest uniwersalny – pasuje zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje

Polecany dla kobiet, które cenią lekkie, świeże perfumy

Idealny na wiosnę i lato

Może być zbyt subtelny dla osób szukających mocniejszych zapachów

Lekka i świeża kompozycja

Idealny na co dzień

Delikatna elegancja

fot. Perfumy o zapachu mandarynki i frezji: Lancôme Miracle Women/mat. prasowe

Burberry My Burberry EDP to perfumy inspirowane londyńskimi ogrodami po deszczu. Jest to klasyczna, ale nowoczesna kompozycja, łącząca świeżość cytrusów z kwiatową elegancją.

Zapewnia długotrwały, elegancki aromat

Łączy owocowe i kwiatowe akcenty w harmonijną całość

Idealny na każdą porę roku

Polecany dla kobiet, które lubią eleganckie i ponadczasowe zapachy

Doskonały wybór zarówno na dzień, jak i na wieczór

Może być zbyt klasyczny dla osób preferujących nowoczesne, awangardowe zapachy

Klasyczny i elegancki zapach

Długa trwałość na skórze

Uniwersalność – pasuje na każdą okazję

fot. Perfumy z frezją i mandarynką: Burberry My Burberry/mat. prasowe

