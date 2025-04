Zapach czekolady w perfumach to kwintesencja ciepła i słodyczy. Nuta ta często łączona jest z wanilią, karmelem lub owocami, tworząc kompozycje określane mianem gourmand. W naszym rankingu znajdziesz zarówno kultowe słodkie zapachy, jak i nieco mniej oczywiste propozycje, które wyróżniają się trwałością i oryginalnym aromatem. Sprawdź, które perfumy o zapachu czekolady podbiły serca kobiet na całym świecie.

Reklama

Spis treści:

Angel to prawdziwa legenda wśród perfum gourmand. To zapach, który zrewolucjonizował rynek, wprowadzając kompozycję pełną słodyczy i głębokich akordów czekolady, karmelu oraz waty cukrowej. Dla wielu osób to zapach-ikona, rozpoznawalny na całym świecie.

Orientalno-gourmandowa kompozycja.

Połączenie słodyczy czekolady, karmelu, miodu i waty cukrowej z paczulą i nutami drzewnymi.

Intensywny i bardzo trwały zapach – idealny na wieczór.

Kultowy, rozpoznawalny zapach.

Idealny na chłodniejsze pory roku.

Polecany dla osób lubiących słodkie, cięższe zapachy.

Może być zbyt intensywny dla osób wrażliwych na mocne aromaty.

Cena: ok. 450 zł za 50 ml

fot. Perfumy o zapachu czekolady: Thierry Mugler Angel/mat. prasowe

Good Girl to uwodzicielska kompozycja łącząca słodycz kakao z głębią tonki i jaśminu. Zapach zamknięty w kultowym flakonie w kształcie szpilki to synonim kobiecości i elegancji.

Orientalno-kwiatowy zapach z nutą gourmand.

Kakao, fasolka tonka, jaśmin i tuberoza tworzą zmysłową kompozycję.

Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje.

Dla osób ceniących eleganckie, słodko-kwiatowe zapachy.

Może być zbyt słodki w bardzo ciepłe dni.

Ikoniczny flakon.

Długotrwały zapach.

Cena: 400 zł za 30 ml

fot. Perfumy o zapachu czekolady: Carolina Herrera Good Girl/mat. prasowe

Fantasy EDP to słodki, dziewczęcy zapach, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Znajdziemy w nim nuty białej czekolady, kiwi i wanilii.

Owocowo-gourmandowa kompozycja.

Połączenie białej czekolady, wanilii, kiwi i litchi.

Delikatny, słodki zapach na co dzień.

Dla miłośniczek słodkich, owocowych zapachów.

Może być zbyt słodki dla osób preferujących świeże aromaty.

Przystępna cena.

Młodzieńczy, radosny zapach.

Idealny na co dzień.

Cena: 125 zł za 50 ml

fot. Perfumy o zapachu czekolady: Britney Spears Fantasy/mat. prasowe

Far Away Rebel to propozycja dla fanek orientalnych, słodkich kompozycji. Zapach karmelu i nut gourmand sprawia, że jest ciepły i otulający.

Orientalno-słodka kompozycja.

Akord karmelu połączony z czarną porzeczką i kwiatami pomarańczy.

Dobrze sprawdzi się na jesień i zimę.

Idealny dla osób lubiących słodkie, otulające zapachy.

Może być zbyt intensywny latem.

Przystępna cena.

Ciepły, kobiecy zapach.

Cena: ok. 80 zł za 50 ml

fot. Perfumy o zapachu czekolady: Avon Far Away Rebel/mat. prasowe

Black XS For Her to zmysłowy zapach z nutami kakao i ciemnej czekolady, przełamany owocową świeżością.

Orientalno-owocowy zapach z akcentem gourmand.

Połączenie kakao, żurawiny i wanilii.

Sprawdzi się na wieczór i chłodniejsze dni.

Polecany dla osób ceniących słodko-owocowe kompozycje.

Może być zbyt intensywny dla osób wrażliwych na słodkie zapachy.

Oryginalna kompozycja.

Dobra trwałość.

Elegancki flakon.

Cena: ok. 230 zł za 30 ml

fot. Perfumy o zapachu czekolady: Paco Rabanne Black XS For Her/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

7 zimowych perfum, które pokochasz

Perfumy na walentynki: przegląd

Perfumy z lat 90, które kochamy do dziś