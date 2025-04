Cynamon to jeden z najbardziej intrygujących i zmysłowych składników perfum. Jego ciepła, lekko pikantna nuta doskonale komponuje się zarówno z orientalnymi, jak i słodkimi akordami, tworząc niezapomniane zapachy.

Moschino I Love Love to radosny, cytrusowo-drzewny zapach z wyraźną nutą cynamonu. Jego świeży i energetyzujący charakter czyni go idealnym wyborem na co dzień. Perfumy otwierają się intensywnymi cytrusami, które stopniowo przechodzą w ciepłą bazę przyprawową.

Zapach rozwija się od świeżych nut cytrusowych po ciepłe przyprawy.

Doskonały na każdą porę roku, szczególnie na wiosnę i lato.

Dodaje energii i pozytywnego nastroju.

Idealne dla osób ceniących świeże, ale jednocześnie ciepłe zapachy.

Nie dla miłośników ciężkich i głęboko orientalnych perfum.

Energetyzujący, świeży zapach z ciepłą bazą.

Dobra trwałość i projekcja.

Uniwersalny – pasuje na różne okazje.

fot. Perfumy o zapachu cynamonu: Moschino I Love Love/mat. prasowe

Carolina Herrera Good Girl to elegancki i tajemniczy zapach, który łączy słodycz wanilii z intensywnymi nutami przyprawowymi, w tym cynamonem. Jego luksusowa kompozycja sprawia, że jest doskonałym wyborem na wieczór.

Luksusowy i zmysłowy zapach.

Mocna, przyprawowa baza z cynamonem i wanilią.

Idealny na wieczorne wyjścia i specjalne okazje.

Świetny wybór dla kobiet ceniących wyraziste i trwałe zapachy.

Może być zbyt ciężki dla miłośników lekkich perfum.

Elegancki, głęboki zapach.

Świetna trwałość i intensywność.

Idealny na wieczorne wyjścia.

fot. Perfumy cynamonowe: Carolina Herrera Good Girl/mat. prasowe

Dolce Vita od Diora to klasyczna kompozycja z orientalnym charakterem. Nuty cynamonu przeplatają się tutaj z owocowymi i waniliowymi akcentami, tworząc wyjątkowo kobiecy zapach.

Orientalno-kwiatowy zapach o ciepłej bazie.

Luksusowa i ponadczasowa kompozycja.

Sprawdza się zarówno na dzień, jak i na wieczór.

Idealne dla fanek orientalnych zapachów.

Może być zbyt intensywny dla osób preferujących lekkie perfumy.

Luksusowy, elegancki zapach.

Dobra trwałość.

Nuty cynamonu podkreślają jego orientalny charakter.

fot. Perfumy z nutą cynamonu: Christian Dior Dolce Vita/mat. prasowe

L de Lolita Lempicka to perfumy o wyjątkowej słodyczy i przyprawowej głębi. Cynamon łączy się tu z nutami wanilii i cytrusów, tworząc ciepłą, otulającą kompozycję.

Intensywne, słodko-przyprawowe perfumy.

Nuty cynamonu nadają im wyrazistości.

Idealne na chłodniejsze dni.

Doskonałe dla miłośniczek słodkich i przyprawowych zapachów.

Nie dla fanek lekkich, świeżych kompozycji.

Intensywny i trwały zapach.

Ciepła, otulająca kompozycja.

fot. Perfumy o zapachu cynamonu: Lolita Lempicka L de Lolita Lempicka/mat. prasowe

Jean Paul Gaultier Classique to klasyczna propozycja dla kobiet ceniących głębię i wyrafinowanie. Cynamon jest tu jedną z nut przewodnich, nadając perfumom ciepły, orientalny charakter.

Orientalno-kwiatowy zapach z przyprawową bazą.

Elegancki, ponadczasowy wybór.

Klasyczny, kobiecy zapach.

Bardzo trwały.

fot. Perfumy cynamonowe: Jean Paul Gaultier Classique/mat. prasowe

