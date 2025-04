Walentynki to idealna okazja, aby podkreślić swoją osobowość wyjątkowym zapachem. Nieważne, czy wolisz intensywne, orientalne kompozycje, czy może lekkie i słodkie nuty - w tym zestawieniu na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Te perfumy z łatwością dostaniesz w drogeriach, ale część z nich tylko przez internet.

Mgiełka do ciała Guess Seductive Noir to propozycja dla kobiet, które kochają zmysłowe, eleganckie zapachy z nutą tajemnicy, które jednocześnie nie są przytłaczające. Z założenia mgiełki do ciała są lżejsze i nieco mniej trwałe od perfum, ale to nie oznacza, że są gorszym wyborem. To doskonała opcja na wieczór - otula skórę ciepłą, romantyczną wonią.

Kompozycja przyciąga wiosennymi nutami bergamotki, szałwii i peonii, które dodają świeżości i lekkości. Romantyczne akordy, takie jak kwiat irysa, jaśmin i kwiat koniczyny sprawiają, że zapach jest elegancki, a przy tym bardzo stonowany i klasyczny. Całość wieńczą ciepłe nuty wanilii, aksamitnego zamszu oraz wetywerii.

Cena: 54,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Guess Seductive Noir/mat. prasowe

Bugatti Felicita to zapach stworzony dla kobiet, które cenią sobie elegancję, ale nie rezygnują na co dzień z zapachów pełnych lekkości i swobody. Z niezwykłą harmonijnością łączy w sobie owocowe, kwiatowe i drzewne akordy, tworząc urzekającą kompozycję, idealną na walentynkowy wieczór i nie tylko.

W zapachu dominuje świeżość cytrusów i soczystych owoców, ale pojawiają się także delikatne nuty kwiatowe, które wprowadzają w romantyczny nastrój. Bazę stanowią tu ciepłe nuty drzewne, bursztyn oraz wanilia, które sprawiają, że zapach jest przyjemnie otulający i bardzo kobiecy. To idealny wybór dla kobiet, które chcą pachnieć elegancko, ale jednocześnie lekko. Sprawdzi się zarówno na randkę, jak i na co dzień.

Cena: 119,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Bugatti Felicita/mat. prasowe

Popularny i dobrze znany zapach, który doskonale sprawdza się przez cały rok. Nie boję się tezy, że to jeden z najbardziej znanych i uwielbianych zapachów na świecie. Jest intensywny, orientalny, zmysłowy - doskonały na wyjątkowe okazje, takie jak romantyczna kolacja przy blasku świec.

Soczysty granat, który wyczujesz niemal od razu, nadaje kompozycji owocowej świeżości. Szybko jednak przechodzi w bogate, kwiatowe nuty zapachowe, w którym dominuje czarna orchidea i lotos. Dzięki takiemu połączeniu zapach jest głęboki, tajemniczy i uwodzicielski. Bazowe nuty mahoniu, ambry i akordów drzewnych dodają mu ciepłego i luksusowego charakteru.

Cena: 149,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Calvin Klein Euphoria/mat. prasowe

Te perfumy zdecydowanie przyciągają uwagę! Są intensywne, ciepłe i niezwykle kobiece, a więc idealne na walentynki lub po prostu randkę. Pierwsze skrzypce grają tutaj nuty wiśni, cytrusów i migdałów, ale słodycz ta szybko przełamana jest kwiatowymi nutami jaśminu oraz magnolii.

Romantyczna kompozycja jest trwała i zostawia długi ogon dzięki nutom bazowym - wanilii, drzewu sandałowemu oraz pralinie. Seductive Red to idealna propozycja dla kobiet, które chcą pachnieć kobieco, ale z odrobiną pazura.

Cena: 139,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Guess Seductive Red/mat. prasowe

La Rive Her Choice to zapach raczej uniwersalny i neutralny, ale to nie znaczy, że nie sprawdzi się podczas walentynkowego wieczoru. Łączy w sobie lekkie kwiatowe nuty oraz intrygujące drzewne akordy.

W kompozycji dominują cytrusy, a zatem będzie to idealny świeży zapach na wiosnę. Egzotyczne akordy uzupełniają nuty jaśminu i białych kwiatów. W bazie znajdziesz niezwykle trwałe i tajemnicze nuty drzewne oraz piżmo i wanilię.

To zapach, który pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i na specjalne okazje, takie jak romantyczna kolacja czy eleganckie wyjście do teatru.

Cena: 27,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: La Rive Her Choice/mat. prasowe

Jeśli lubisz zapachy bardziej orientalne i lekko ciężkie, te perfumy z pewnością skradną twoje serce. Łączą w sobie głębokie akordy z egzotycznymi nutami owoców. W kompozycji dominuje zdecydowana mieszanka przypraw oraz kwiatów. To połączenie nadaje tajemniczy charakter i sprawia, że kompozycja jest nieoczywista.

Nuty bursztynu i jaśminu nieco łagodzą całość, ale zapach wieńczy baza z wanilii i drzewa sandałowego. To idealny wybór na wieczór, szczególnie w chłodne dni. Dostaniesz go jednak tylko w wersji online w popularnych drogeriach, jak Rossmann, albo w dedykowanych sklepach i wyspach Avon.

Cena: 79,99 zł

Cena: 79,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Avon Far Away Beyond The Moon/mat. prasowe

Sabrina Carpenter szturmem zdobyła serca fanów na całym świecie i stała się ikoną kobiecego piękna. Jej pewność siebie, romantyczna natura i dziewczęca niewinność zostały zamknięte w jej linii zapachów. Ta mgiełka do ciała pachnie jak połączenie wanilii, mlecznej czekolady, karmelu i delikatnych kwiatów. Jest ciepła, słodka, ale nie przytłaczająca - taka, jaka powinna być kompozycja gourmand.

To zdecydowanie zapach dla kobiet, które nie unikają słodkich perfum, a jednocześnie chcą pokazać swój lekko zadziorny charakter.

Cena: 64,99 zł

fot. Perfumy na Walentynki: Sabrina Carpenter Sweet Tooth/mat. prasowe

