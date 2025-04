Nic nie wpływa na jakość snu tak, jak otoczenie, w którym zasypiamy. Czy wiesz, że odpowiedni zapach w sypialni może poprawić jakość odpoczynku, zrelaksować ciało i umysł, a nawet wpłynąć na lepsze sny? Okazuje się, że nie tylko wietrzenie sypialni wpływa na twoje samopoczucie. Dotyczy to także perfum do wnętrz, których używasz.

Reklama

Spis treści:

Perfumy do pościeli, zwane czasem "pillow mist", to doskonały sposób na ukojenie myśli tuż przed zaśnięciem. Dostępne są w wielu przyjemnych zapachach i możesz je z łatwością zrobić samodzielnie w domu.

Zapachy odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o nasze codzienne samopoczucie. Odpowiednio dobrane nuty mogą działać kojąco, ułatwiając zasypianie i relaks albo przeciwnie - pobudzać o poranku. Perfumy na noc są przeznaczone do stosowania na pościel i poduszki, możesz je też rozpylić w całej sypialni, tworząc atmosferę, która sprzyja regeneracji.

Po jakie perfumy warto sięgać? Przede wszystkim po uspokajające nuty zapachowe wanilii, lawendy czy rumianku albo aromaty, które wspomagają sen: to głównie cedr, drzewo sandałowe lub paczula.

Składniki na domowe perfumy na noc:

100 ml wody destylowanej lub przegotowanej,

łyżeczka alkoholu (np. spirytus lub wódka – działa jako utrwalacz zapachu),

10 kropel olejku eterycznego z lawendy,

5 kropel olejku eterycznego z bergamotki,

5 kropel olejku eterycznego z cedru.

Krok po kroku:

Wlej wodę destylowaną do czystej butelki z atomizerem. Dodaj alkohol i olejki eteryczne. Wstrząśnij delikatnie, aby wszystko dobrze się wymieszało. Odstaw na 24 godziny, by zapachy się przegryzły.

fot. Domowe perfumy na noc sprzyjają zdrowemu, relaksującemu snu/Adobe Stock, dahin

Na rynku znajdziesz masę mgiełek i perfum do pościeli, które skutecznie będą wspierać zdrowy, regeneracyjny sen. Pamiętaj, aby użyć ich na ok. 20-30 minut przed położeniem się do łóżka. Dzięki temu zapach nie będzie wydawał się przytłaczający, zapach naturalnie "wtopi się" w tkaninę, bez nadmiernego nasycenia powietrza czy uczucia wilgoci na pościeli. Nie będzie sprawiała ona wówczas wrażenia przemoczonej.

Perfumy na noc znajdziesz w drogeriach oraz popularnych dyskontach, takich jak Half Price czy TKMaxx. Ich cena to ok. 10-30 złotych, choć możesz znaleźć także dużo droższe propozycje. Wśród popularnych marek oferujących mgiełki na noc znajdziesz takie jak Bath & Body Works, Rituals czy Yankee Candle. Jeśli szukasz czegoś bardziej przystępnego cenowo produkty własne popularnych drogerii, takich jak Hebe, Rossmann czy Natura.

fot. Perfumy na noc do pościeli: 1. Mgiełka do ciała Rituals Drzewo sandałowe i lawenda, Zalando, cena 89 zł | 2. Avon Planet SPA Relaksująca mgiełka do pościeli, eZebra, cena ok. 15 zł | 3. La-Le Mgiełka lawendowa do aromaterapii, Hebe, cena 30 zł | 4. L'Occitane Lawendowa relaksująca mgiełka do poduszki, cena 95 zł | 5. Les Petits Sens Mgiełka Wyciszenie i Sen, cena 89 zł/mat. prasowe

Nie tylko sypialnia zasługuje na relaksujące zapachy - twoje ciało również. To nieprawda, że perfumy sprawdzają się tylko w ciągu dnia. Lekkie mgiełki do ciała na noc to świetny sposób na połączenie pielęgnacji skóry z aromaterapią. Delikatny zapach, który otuli cię tuż przed snem, może zdziałać cuda, pomagając ci się zrelaksować i przygotować do nocnego wypoczynku.

Możesz oczywiście sięgnąć po zapachowe balsamy, ale mgiełka otuli Cię przyjemną, lekko chłodzącą "kołderką". Wiele mgiełek zawiera dodatkowe składniki nawilżające, które odżywiają skórę podczas snu. Wybierając mgiełkę, zwróć uwagę na składniki i nuty zapachowe. Szukaj produktów o naturalnych kompozycjach, które nie podrażnią skóry. To szczególnie ważne, jeśli masz skórę wrażliwą, atopową i skłonną do alergii.

fot. Perfumy na noc do ciała: 1. Yves Rocher Mgiełka do ciała i włosów Kwiaty łąkowe & Wrzos, cena 35 zł | 2. The Body Shop Pink Grapefruit Body Mist mgiełka do ciała, eZebra, cena 66 zł | 3. Hagi Naturalna Mgiełka do ciała Wakacje Na Bali, Super-Pharm, cena 32 zł | 4. Sephora Collection Scented Body Mist, Sephora, cena 49 zł | 5. Health Labs Care Mgiełka nawilżająco-odświeżająca Pure On, cena 115 zł/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

To najpiękniejsze słodkie perfumy

Niszowe perfumy, które warto znać

Ulubione perfumy gwiazd