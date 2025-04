Lawenda od wieków jest ceniona za swoje właściwości aromaterapeutyczne oraz unikalny, kojący zapach. W świecie perfum stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych składników, nadając kompozycjom świeżości, elegancji i delikatnej zmysłowości. To nuta, która często łączona jest z cytrusami, wanilią, drzewem sandałowym czy paczulą. W poniższym zestawieniu przedstawiamy najciekawsze zapachy perfum o zapachu lawendy, które wyróżniają się trwałością, charakterem i wyjątkowym stylem.

J`Ose to odważna i unikalna kompozycja zapachowa, łącząca aromatyczne nuty lawendy z orientalnymi akcentami. To propozycja dla kobiet ceniących intensywne i nietuzinkowe zapachy. To perfumy z ogonem, które odznaczają się niezwykła projekcją.

Aromatyczna lawenda w połączeniu z kawą i paczulą

Orientalne nuty sprawiają, że zapach jest głęboki i intensywny

Idealne do noszenia przez cały dzień

Doskonałe na wieczorne wyjścia

Bardzo dobra trwałość

Oryginalna kompozycja zapachowa

fot. Trwałe perfumy z lawendą Jose Eisenberg J`Ose/ materiały prasowe

CK Be od Calvina Kleina to perfumy o uniwersalnym charakterze, które łączą lekkie nuty lawendy z subtelnymi akordami drewna i piżma. Są one doskonałe dla osób szukających delikatnego, ale wyrazistego zapachu.

Nuty lawendy połączone z zielonymi akordami

Czysta, świeża kompozycja idealna na co dzień

Uniwersalność – pasuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom

Idealne do noszenia na co dzień

Świetny wybór na wiosnę i lato

Lekki, świeży aromat

fot. Świeże nuty lawendowe w perfumach Calvin Klein Be/ materiały prasowe

Libre od Yves Saint Laurent to zapach stworzony dla kobiet, które uwielbiają kontrast między ciepłem i świeżością. Perfumy te bazują na lawendzie i kwiatach pomarańczy, co czyni je wyjątkowym połączeniem klasyki i nowoczesności.

Świeże, eleganckie nuty lawendy

Dodatek kwiatu pomarańczy i wanilii nadają ciepła

Trwała kompozycja idealna na każdą porę roku

Sprawdzą się zarówno w chłodniejsze, jak i cieplejsze dni

Trwałość powyżej 8 godzin

Idealne na wieczorne wyjścia i eleganckie okazje

fot. Elegancki zapach perfum z lawendą Yves Saint Laurent Libre/ materiały prasowe

Chanson d’Eau to lekki i świeży zapach, który doskonale sprawdzi się na co dzień. Te tanie perfumy, które długo pachną łączą w sobie nuty cytrusowe, zielone akordy oraz delikatne aromaty kwiatowe, w tym lawendę. Wszystko razem tworzy kompozycję pełną energii i naturalnej świeżości.

Odświeżający zapach cytrusów i lawendy

Lekka i naturalna kompozycja, idealna do codziennego użytku

Zapach subtelny, ale trwały

Doskonałe na wiosnę i lato

Lekki i odświeżający, idealny na co dzień

Naturalna, lekka kompozycja

fot. Pobudzający zapach lawendy w perfumach Chanson d'Eau Original/ materiały prasowe

