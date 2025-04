Niektóre perfumy potrafią otulić zapachem na wiele godzin, a ich woń utrzymuje się w powietrzu nawet po opuszczeniu pomieszczenia. Takie zapachy nazywane są perfumami "z ogonem" - charakteryzują się wysoką trwałością i mocną projekcją. Poniżej znajdziesz ranking najlepszych perfum, które pozostawiają po sobie intensywną woń.

Far Away to perfumy znane z intensywnego, słodkiego i ciężkiego zapachu. To klasyk od marki Avon, który od lat cieszy się popularnością. Zapach jest wyjątkowo trwały i posiada silną projekcję, dzięki czemu otacza noszącego aromatyczną aurą.

Bardzo trwałe perfumy o mocnym ogonie.

Intensywny zapach pozostaje na skórze i ubraniach przez wiele godzin.

Słodkie, orientalne nuty otulają noszącego i przyciągają uwagę.

Charakterystyczny, rozpoznawalny zapach łączy się tu z bardzo przystępną ceną. Te perfumy będą idealnie dla miłośników orientalnych, słodkich zapachów i świetnie sprawdzą się w chłodniejsze dni, np. jako perfumy na zimę lub późną jesień. Fanki intensywnych kompozycji docenią je także wiosną i latem.

Cena: ok. 80 zł za 50 ml

fot. Perfumy, które zostawiają ogon: Avon Far Away/mat. prasowe

Hypnotic Poison to legendarne perfumy Diora, znane z ciepłego, waniliowego zapachu, który przyciąga uwagę i pozostawia długotrwały ogon.

Bardzo trwałe i intensywne.

Zapach rozwija się na skórze przez cały dzień.

Dominujące nuty wanilii nadają mu zmysłowości.

To wręcz kultowy zapach o niezwykle długim ogonie - idealny na randki i wieczorne wyjścia. Pokochają go osoby, które lubią waniliowe i ciepłe kompozycje.

Cena: ok. 600 zł za 100 ml

fot. Intensywne perfumy z ogonem: Christian Dior Hypnotic Poison/mat. prasowe

Sunflowers EDT to perfumy, które emanują energią i optymizmem. Wprowadzone na rynek w 1993 roku, od lat cieszą się popularnością wśród osób, które lubią świeże, cytrusowo-kwiatowe aromaty. Ich zapach przywodzi na myśl słoneczne dni pełne radości i letniego luzu. Pomimo lekkiej i radosnej kompozycji, Sunflowers mają dobrą trwałość i pozostawiają wyczuwalny ogon, który sprawia, że zapach długo unosi się w powietrzu.

Wyraźna projekcja zapachu.

Świeży, owocowy aromat z nutą ciepła.

Długo utrzymuje się na skórze i ubraniach.

Sunflowers to kompozycja idealna na wiosnę i lato. To świeży zapach damski, który zachwyca lekkością i słodyczą. Pokochają go fanki rześkich, lekkich, pozornie ulotnych zapachów.

Cena: ok. 30 zł za 30 ml

fot. Trwałe perfumy, które zostawiają ogon: Elizabeth Arden Sunflowers/mat. prasowe

Hugo Boss Deep Red to perfumy stworzone dla pewnych siebie kobiet, które chcą podkreślić swoją charyzmę i zmysłowość. Kompozycja zapachowa jest intensywna, głęboka i wyraźnie wyczuwalna – dominują w niej ciepłe nuty wanilii, drzewa sandałowego i czarnej porzeczki, które otulają skórę na wiele godzin. Deep Red jest zapachem niezwykle trwałym, który pozostawia długi i intensywny ogon. Sprawdzi się szczególnie dobrze na chłodniejsze dni oraz wieczorne okazje.

Bardzo intensywny i głęboki aromat.

Mocna projekcja utrzymująca się na skórze.

Ciepłe, otulające nuty idealne na jesień i zimę.

To elegancki, zmysłowy zapach o świetnej trwałość i bardzo intensywnym charakterze. Fanki lekkich kompozycji mogą nie być do końca zachwycone.

Cena: 150 zł za 90 zł (w promocji)

fot. Perfumy, które zostawiają ogon: Hugo Boss Deep Red/mat. prasowe

Cat Deluxe at Night to zmysłowa kompozycja zapachowa autorstwa Naomi Campbell, która wprowadza do świata perfum odrobinę tajemnicy i uwodzicielskiej elegancji. To zapach wieczorowy, który swoją intensywnością przyciąga uwagę otoczenia. Jego mocna projekcja sprawia, że perfumy długo utrzymują się w powietrzu, pozostawiając po sobie charakterystyczny ogon. To idealny wybór dla kobiet, które chcą podkreślić swoją odważną i tajemniczą stronę.

Mocno wyczuwalny, pozostawia ogon.

Trwały, ale nieprzytłaczający.

Elegancki i uwodzicielski charakter zapachu.

To intensywny, zmysłowy zapach w dobrej cenie. Choć może być za słodki dla fanek bardziej głębokich kompozycji, na pewno sprawdzi się w wielu sytuacjach - na co dzień, jak i na wielkich wyjściach.

Cena: ok. 180 zł za 30 ml

fot. Jakie perfumy zostawiają ogon: Naomi Campbell Cat Deluxe at Night/mat. prasowe

