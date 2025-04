Perfumy na jesień-zimę 2021/2022 nie są typowymi, ciężkimi, orientalnymi czy dymnymi propozycjami. Przewija się w nich całe mnóstwo nawiązań do minionego lata - kwiatowe kompozycje uzupełnione są aromatem cytrusów i świeżych ziół.

Woda toaletowa Saffron Orris Korres

Do perfumerii Douglas trafiła cała kolekcja zapachów od marki Korres. Co je wyróżnia? W każdym z nich aż 87% składników pochodzenia naturalnego. Perfumy są wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Co więcej, formuła nie zawiera syntetycznych składników, ftalanów oraz określonych związków syntetycznych.

Na jesień wybrałyśmy wersję z szafranem, który symbolizuje piękno, zmysłowość, długowieczność i miłość. Wyczuwalne są również pieprzne cytrusy, irys i fiołek ze skórą i pudrowym drewnem.

Nuty głowy: pieprz nepalski, cytryna,

nuty serca: szafran, fiołek, irys,

nuty bazy: ambra, drzewo sandałowe, skóra.

Cena: 199 zł za 50 ml.

fot. materiały prasowe

Woda perfumowana Nina Extra Rouge Nina Ricci

Woda perfumowana Nina Extra Rouge zniewala kwiatowo-owocową kompozycją. Dostępna jest również woda toaletowa.

Nuty głowy: malina, grejpfrut, czarna porzeczka,

nuty serca: róża, herbata,

nuty bazy: pralina i wanilia.

Cena: 319 zł za 50 ml.

fot. materiały prasowe

Woda perfumowana Prodigieux Floral Nuxe

Najnowsza propozycja od marki Nuxe przypomina woń letniego ogrodu pełnego kwiatów.

Do nowej receptury wtłoczyłam subtelny zapach Huile Prodigieuse Florale z jeszcze większą ilością odświeżających tonów. Cytrusowe akordy grejpfruta łączą się z Cytryną i Bergamotką Kalabryjską. Serce zapachu spoczywa w bukiecie kwitnącej Magnolii oraz w kwiatach Kwitnącej Pomarańczy: prawdziwa zapachowa eksplozja. Początkowe nuty zmysłowego, białego piżma dodają głębi i tworzą sensualne połączenie ze skórą - Irène Farmachidi, autorka kompozycji zapachowej Technicolor.

Nuty głowy: grejpfrut, kalabryjska bergamotka, cytryna,

nuty serca: magnolia, kwiat pomarańczy,

nuty bazy: piżmo.

Cena: 209 zł za 50 ml.

fot. materiały prasowe

Woda perfumowana Giardini Di Seta Salvatore Ferragamo

Storie Di Seta to cztery nowe zapachy od Salvatore Ferragamo inspirowane jedwabnymi kreacjami, dzięki którym możesz stworzyć swój niepowtarzalny zapachowy miks.

Wszystkie wody perfumowane z tej serii połączone zostały wspólnym akordem Filo Di Seta, który czyni je bardzo charakterystycznymi - można je nosić samodzielnie albo połączyć ze sobą dwa lub więcej zapachów.

Ten wybrany przez nas opiera się na cytrusowym aromacie owoców, słodkich zapachach kwiatów oraz ciepłym tonom wetiweru.

Nuty głowy: czerwony rabarbar, madagaskarska cytryna,

nuty serca: kwiat Sakura, irys, akord Filo di Seta.

nuta bazy: madagaskarski wetiwer, kaszmeran.

Cena: 399 zł za 50 ml.

fot. materiały prasowe

Woda perfumowana Terra di Gioia Giorgio Armani

Giorgio Armani tym razem zachwyca kwiatową kompozycją stworzoną na bazie jaśminu i kwiatu migdałowca - to niezwykle kobieca propozycja inspirowana rozgrzaną słońcem ziemi u południowych wybrzeży Morza Śródziemnego.

Nuty głowy: bergamota, gruszka,

nuty serca: jaśmin, kwiat migdałowca,

nuty bazy: piżma, drzewa bursztynowego.

Cena: 489 zł za 100 ml.

fot. materiały prasowe

Woda toaletowa Irresistible Givenchy

Najnowsza woda toaletowa od Givenchy urzeka świeżością. Irresistible to lekka kompozycja róży damasceńskiej, wody różanej i irysa. Dodatkiem są pikantne nuty czarnej porzeczki oraz drewna cedrowego i białego piżma.

Nuty głowy: cytryna i bergamotka, biała herbata, czarna porzeczka,

nuty serca: magnolia, champaca, irys, róża,

nuty bazy: wirginijskie drewno cedrowe, ambroxan.

Cena: 389 zł za 50 ml.

fot. materiały prasowe

Woda toaletowa Bergamotto di Calabria La Spugnatura ACQUA DI PARMA

Bergamotto di Calabria La Spugnatura to święto pól bergamotowych, na których uprawiane i zbierane są te cenne owoce - nutami głowy kompozycji AcQua Di Parma są wyłącznie cytrusy.

Uwagę przykuwa piękny porcelanowy flakon, ręcznie zdobiony biało-złotymi motywami bergamotki. Uwaga, wersja limitowana!

Nuty głowy: bergamotka, gorzka pomarańcza, mandarynka, grejpfrut,

nuty serca: galbanum, geranium,

nuty bazy: drzewo cedrowe, wetiwer.

Cena: 625 zł za 100 ml.

fot. materiały prasowe

Woda perfumowana BVLGARI Omnia by Mary Katrantzou

Mary Katrantzou to grecka projektantka mody prezentująca swoje kolekcje na Londyńskim Tygodniu Mody. To ona stworzyła flakon do najnowszej kompozycji od Bvlgari inspirowany energią i kolorami kwiatów. Za sam zapach odpowiedzialny jest zaś Alberto Morillas'a.

Woda perfumowana oparta jest w dużej mierze na aromacie mandarynki, liści figowych oraz gardenii.

Nuty głowy: mandarynka, liście figowe,

nuty serca: gardenia, kwiat pomarańczy,

nuty bazy: akord drzewny, akord piżmowy.

Cena: 509 zł za 60 ml.

fot. materiały prasowe

