Większość z nas różnicuje perfumy na te wiosenno-letnie i jesienno-zimowe. To dość oczywisty podział (poza tym dzienno-wieczorowym), no bo przecież zupełnie co innego kojarzy nam się z wylegiwaniem na plaży przy 30. stopniowym upale, gdy mamy na sobie tylko kostium kąpielowy, a co innego z wieczorem z książką w grubym, wełnianym swetrze i z kubkiem gorącej herbaty w ręku.

Reklama

Jakie są najnowsze perfumy na jesień 2019? Choć powinnyśmy spodziewać się po nich mocnego, drzewno-korzennego uderzenia, to raczej oscylują wokół delikatnych kompozycji opartych głównie na kwiatach i owocach.

Nuty zapachowe

Najczęściej pojawiającymi się nutami są bergamotka, różowy pieprz i... gruszka. Mało jesienne składniki, prawda? W nutach serca najczęściej spotkamy jaśmin, różę, konwalię i kawę. Nuty bazowe to paczula, wanilia i drzewo sandałowe. Jesteś miłośniczą ciepłych, otulających zapachów? Nie martw się, wśród najnowszych perfum znajdziesz i te, które kojarzą się wyłącznie z jesienią.

Nasze ulubione perfumy na jesień 2019

Sposród wszystkich zapachów, które właśnie trafiły do perfumerii wyróżniłyśmy dwa, które chciałybyśmy mieć w swojej kolekcji.

Woda perfumowana Metallique Tom Ford

Mamy słabość do kompozycji od Toma Forda. Ta najnowsza, mimo że łagodniejsza od poprzednich, znanych nam zapachów, urzeka oryginalnością - różowy pieprz, drzewo sandałowe i wanilia to coś, w naszym stylu.

Woda perfumowana La Couche Du Diable Serge Lutens

Serge Lutens znany jest z mocnych połączeń zapachowych. Uwielbiamy jego Ambre Sultan, więc i najnowsza, drzewno-korzenna kompozycja trafiła w nasz gust.

Jakie jeszcze zapachy pojawiły się właśnie na półkach? Zajrzyj do naszej galerii po 7 najgorętszych perfum na jesień 2019.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Dobre i tanie: tusze do rzęs do 16 złotych

Serum do twarzy za 17 złotych? Proszę bardzo!