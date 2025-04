Już kilkanaście lat temu, pojawiły się pierwsze wody perfumowane projektowane przez gwiazdy - piosenkarki, aktorki czy modelki. Świat oszalał na ich punkcie, każda dziewczyna chciała pachnieć jak ich idolka. Na rynek trafiły perfumy sygnowane nazwiskiem Naomi Campbell, Britney Spears, Kate Moss czy Beyonce. Większość światowej sławy gwiazd miała nierzadko również całe linie kosmetyczne.

W perfumeriach i drogeriach do tej pory pojawiają się zapachowe nowości prosto od celebrytek. Obecnie najpopularniejsze perfumy to te od Katy Perry, Naomi Campbell, Rihanny i Madonny. Co o nich sądzicie? Warto kupować zapachy stworzone przez gwiazdy?

