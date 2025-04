Jeśli szukasz eleganckich, kobiecych perfum, które doskonale dopełnią twoje wiosenne stylizacje, mamy świetną wiadomość! W drogeriach Rossmann trwa promocja na kultowy zapach Armani Si - klasykę, która od lat zachwyca swoją wyjątkową waniliową kompozycją i nic nie wskazuje na to, żeby miała chcieć wychodzić z mody przez kolejne dziesięciolecia.

Armani Si obniżony o 200 zł: jak skorzystać z promocji?

W ramach promocji w Rossmannie, zapach Armani Si dostępny jest w atrakcyjnej cenie. Rabaty obejmują wszystkie pojemności (30, 50, 100 ml), ale najbardziej opłacalne jest największe opakowanie. 100 ml ma cenę niższą aż o 200 złotych. Jego regularna cena to niemal 500 złotych!

Oferta obowiązuje do 9 marca lub do wykorzystania zapasów, ale jest w tym pewien haczyk. Zapach Armaniego możesz kupić jedynie w drogerii online, z dostawą do domu lub paczkopunktu. Jeśli zamówisz go teraz, dotrze do ciebie w ciągu 3 dni roboczych, oczywiście odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami.

fot. Armani Si w niezwykłej promocji/mat. prasowe

Jak pachnie Armani Si?

Armani Si to zapach pełen klasy, który łączy w sobie nuty owocowe, kwiatowe i drzewne. To cudowne perfumy o zapachu róży, czarnej porzeczki, frezji oraz wanilii, które wspólnie tworzą ciekawą kompozycję: zmysłową i uwodzicielską, ale zarazem subtelną i elegancką. To idealny wybór dla kobiet, które chcą podkreślić swoją siłę i pewność siebie - można powiedzieć, że to prawdziwy hołd dla tych, które odważnie mówią „tak” życiu, miłości i swoim marzeniom. Idealnie sprawdzą się także jako prezent na Dzień Kobiet.

Si celebruje nowoczesność kobiety niezależnie od jej wieku czy drogi, jaką w życiu przebyła. Elegancka i klasyczna buteleczka z oryginalnym zamknięciem skrywa w sobie:

nuty głowy: liście czarnej porzeczki

nuty serca: różę majową, frezję

nuty bazy: wanilię, paczulę, ambroksan, akordy drzewne.

Zapach zostawia długi ogon i utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, dbając o poczucie uczucie świeżości przez cały dzień. Sprawdzi się idealnie zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Będzie też doskonałym towarzyszem na wyjazdach wakacyjnych.

