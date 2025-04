Promocje na perfumy to świetna okazja, aby zainwestować w wymarzony zapach, a nie obciążyć mocno budżetu. Świetne oferty w drogeriach możesz dorwać co kilka miesięcy. Tym razem drogeria Hebe przygotowała atrakcyjną ofertę na jeden z kultowych zapachów.

Donna Karan w promocji w Hebe

Donna Karan New York For Women to propozycja dla kobiet, które pragną podkreślić swoją indywidualność i energię. To cudowny świeży zapach, idealny na co dzień, ale też na wielkie wyjścia. Dzięki promocyjnej ofercie w Hebe, teraz możesz cieszyć się tym wyjątkowym zapachem w jeszcze lepszej cenie.

Jego cena regularna to 219 złotych za 100 ml, a teraz zapach dostępny jest z 20% rabatem i kosztuje 175 złotych.

Jak skorzystać z promocji?

Aby naliczył się rabat, musisz spełnić dwa warunki. Po pierwsze, twoje zamówienie musi wynosić minimum 99 złotych (co w przypadku tych perfum od razu jest spełnione). Po drugie, musisz wpisać kod rabatowy PROMO, który nalicza zniżkę.

Perfumy możesz wygodnie zamówić z dostawą do domu, paczkopunktu albo do konkretnej drogerii.

Jak pachnie DKNY New York Woman?

Donna Karan New York For Women to kompozycja, która doskonale oddaje energię i nowoczesny styl wielkiego miasta. Stworzony jest z myślą o dynamicznych kobietach, które cenią sobie świeżość, klasę i subtelną zmysłowość.

To harmonijne połączenie nut cytrusowych, kwiatowych i drzewnych, które wspólnie tworzą wyrafinowany i intrygujący aromat.

Nuty głowy : cytrusy, liść fiołka, akord wódki

: cytrusy, liść fiołka, akord wódki Nuty serca : lotos, narcyz, orchidea

: lotos, narcyz, orchidea Nuty bazy: brzoza, nuty drzewne

To nie tylko perfumy o zapachu fiołka. Mocno wybijają się tu także nuty narcyzów oraz soczystych cytrusów. Minimalistyczny, nowoczesny flakon nawiązuje do linii nowojorskich wieżowców i drapaczy chmur, podkreślając wielkomiejskość zapachu.

New York For Women to zapach dla kobiet pewnych siebie, odważnych i niezależnych, które cenią klasyczną elegancję, ale jednocześnie nie boją się podkreślać swojej osobowości.

