Włosy są doskonałym nośnikiem zapachu. Intensywna woń utrzymuje się na nich nawet do kilku godzin. Niestety, stosując normalne perfumy przeznaczone do aplikacji na skórę sprawisz, że po czasie staną się one suche i matowe. Wszystko przez obecny w składzie alkohol. Jednak nie musi tak być. Możesz cieszyć się pięknym zapachem, zachowując przy tym ich blask i zdrowy wygląd. Na rynku dostępne są specjalne perfumy do włosów, które dzięki specjalnie opracowanym formułom, silnie je nawilżają, regenerują oraz chronią przed promieniowaniem UV

Reklama

Spis treści:

Perfumy do włosów stosuj jako zwieńczenie całej stylizacji. Wstrząśnij buteleczkę i trzymając 20-30 cm od głowy, spryskaj suche pasma. Wystarczą 2-3 aplikacje. Niektóre perfumy mają w swoim składzie oleje, dlatego stosuj oszczędnie, aby nie przesadzić i nie otrzymać odwrotnego efektu, w postaci tłustych, obciążonych pasm. Z tego powodu unikaj również kontaktu z odzieżą.

Perfumy do włosów marki Gisou o delikatnym, słodko-kwiatowym zapachu to nowość na rynku. Odżywiają pasma i nadają im piękny blask. Dla wzmocnienia efektu można stosować inne produkty z tej linii: szampon oraz olejek do włosów.

fot. Perfumy do włosów Honey Infused Hair Perfume Gisou cena: 329 zł za 100 ml/materiały prasowe

Produkt, który pokochają fanki kultowego zapachu Good Girl. Aromatyczny zapach utrzymuje się na włosach przez kilka godzin. Można stosować samodzielnie lub uzupełniająco razem z wodą perfumowaną, jeśli zależy nam na bardziej wyrazistej woni.

Jak rozjaśnić włosy w domu? Sprawdzone sposoby na jaśniejsze włosy naturalne i farbowane

fot. Mgiełka do włosów Good Girl Hair Mist Carolina Herrera, cena: 209 zł za 100 ml/materiały prasowe

Mgiełka do włosów o kultowym zapachu Balmain Hair Couture to absolutny hit w tej kategorii. Wspaniale współgra z innymi perfumami. Dzięki zawartym proteinom jedwabiu, włosy po aplikacji są gładkie i miękkie. Trzeba jednak uważać, ponieważ zbyt duża ilość produktu może je obciążyć.

fot. Mgiełka zapachowa do włosów Silk Perfume Balmain Paris, cena: ok. 68 zł za 50 ml/materiały prasowe

Delikatna mgiełka do włosów w składzie ma olej arganowy i witaminy B, co sprawia, że włosy po użyciu są odżywione i pełne blasku. Wyjątkowy zapach dojrzałych gruszek, białych frezji oraz ambry pozostaje z nami na długie godziny.

fot. Mgiełka zapachowa do włosów English Pear&Freesia Jo Malone, cena: 245 zł za 30 ml/materiały prasowe

Perfumy do włosów w formie upiększającego olejku to prawdziwy witaminowy koktajl dla włosów. Oprócz urzekającego zapachu będącego mieszanką róży herbacianej, kardamonu oraz piżma, kosmetyk wzmacnia włosy, zmniejsza łamliwość i nadaje im piękny połysk.

fot. Perfumowany, upiększający olejek do włosów Chronologiste Kerastase, cena: 255 zł za 100 ml/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Dobre farby do włosów z Rossmanna: 5 produktów, które zapewniają efekt jak z salonu

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację