Nowy sezon, nowe trendy i nowe zapachy. Pora odłożyć na bok przytulne i aromatyczne kompozycje, które rozgrzewały w mroźne, zimowe dni i sięgnąć po orzeźwiające, lekkie nuty, które idealnie będą wpisywać się w tętniące życiem wiosnę i lato.

Przewiń w dół i odkryj 6 wyjątkowych perfum na sezon wiosna-lato 2023. To ciepła pogoda w butelce. Znajdziesz wśród nich zapachy na co dzień i na wieczorne wyjścia.

Powiesz "mniam!" gdy powąchasz perfumy Yum Pistacjo Gelato | 33. To podwójna porcja kremowych lodów pistacjowych. Jeśli nie możesz teraz wsiąść w samolot i polecieć do Włoch, kropla tej pysznej kompozycji natychmiast cię tam przeniesie. Miks pistacji, prażonych orzechów laskowych, słodkiego rumu, puszystej pianki marshmallow, waty cukrowej i bitej śmietany.

Jak przedłużyć trwałość perfum?

fot. Woda perfumowana Yum Pistachio Gelato | 33, Kayali, cena: 465 zł (50 ml)/materiały prasowe

Lżejsza i bardziej świeża wersja klasyka. Pachną wiosną. Są świeże, subtelne i bardzo kobiece. Gucci Bloom to idealne połączenie jaśminu, tuberozy i pnącza chińskiego wiciokrzewu Rangoon Creeper.

fot. Woda toaletowa Bloom, GUCCI, cena: 325 zł (30 ml)/materiały prasowe

Flowerbomb — piękny bukiet ulubionych kwiatów. Uwodzicielska kompozycja dla romantyczki, którą stworzyli Olivier Polge, Carlos Benaim, Domitille Michalon Bertier i Dominique Ropion. Pachnie m.in. orchideą, jaśminem, różą, frezją i kwiatem afrykańskiej pomarańczy.

fot. Woda perfumowana Flowerbomb, Viktor & Rolf, cena: od 359 zł/materiały prasowe

La Vie Est Belle Iris Absolu są jeszcze bardziej niezwykłe i jeszcze bardziej hipnotyzujące niż klasyk. Będziesz chciała czuć je na sobie cały czas. Nutami głowy są: czarna porzeczka, kwiat pomarańczy i figa; nutami serca — kwiat pomarańczy i jaśmin; nutami bazy — irys, akord gourmand i paczula.

fot. Woda perfumowana La Vie Est Belle Iris Absolu, Lancôme, cena: od 359 zł /materiały prasowe

Oznaką wspaniałych perfum jest moment, w którym natychmiast poprawia ci się humor, gdy ich użyjesz, a to właśnie robią aromatyczne perfumy Santal. To propozycja dla tych, które nawet latem nie rezygnują z rozgrzewających mieszanek. Zmysłowe i wyrafinowane. Idealne na ciepłe, wieczorne spacery. Głównymi nutami są tutaj: wetyweria, róża, szafran, olibanum, sandałowiec, paczula, czerwone owoce. Do kupienia w Mood Scent Bar.

fot. Perfumy Santal, HEADSPACE, cena: 455 zł (30 ml)/materiały prasowe

Świeży, lekki, nieoczywisty i intrygujący zapach, który skradnie twoje serce i za który będziesz zbierała komplementy. Główną nutą zapachową jest Ambroxan ™ — składnik naturalnej ambry otrzymywany drogą syntezy. Twórcą mieszanki jest Geza Schoen. Perfumy dostępne w Galilu.

fot. Perfumy Molecule 02, Escentric Molecules, cena: 295 zł (30 ml)/materiały prasowe

