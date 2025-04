Ku czci młodości!

Inspiracją do stworzenia zapachu Daisy był kult młodości. Dzięki niemu powstał zapach świeży

i kobiecy, z nutą zabawnej niewinności. Woń przywodzi myśli o słońcu, kwiecistej łące pełnej stokrotek, szczęściu i wolności.

Niezapomniany zapach

W finezyjnej głowie zapach skrywa dziką truskawkę, czerwonego grejpfruta i aromat fiołka. Jego serduszko rozkwita nutami gardenii i jaśminu. Piżmo, wanilia i białe drzewa oplatają kompozycję z niezwykłą delikatnością i ciepłą zmysłowością. Po kilku minutach poznajemy niezwykle świeżą, kwiatową kompozycję woni w nowoczesnej wersji stylu vintage, charakterystycznym dla marki Marc Jacobs.

Świeża, wiosenna edycja

Letnia odsłona tego cudnego zapachu jest ekscytująca, czarująca, pełna temperamentu. Mowa

o Daisy Eau So Fresh, która dołączyła do znanej rodziny Daisy by Marc Jacobs. Eau So Fresh jest przebojowa, młodzieńcza, pełna życia i elegancka. Nawiązuje kolorystyką i szablonem do wiosennej kolekcji Marca.

Nowa woń jest kwiatowo-owocową dawką słonecznej energii, która pobudza do działania

i korzystania z drobnych przyjemności, jakie oferuje nam życie. Ta swawolna, nieco kapryśna wariacja na temat pierwszego zapachu Daisy kusi nutami delikatnej maliny, zmysłowej dzikiej róży i ciepłej śliwki. Wysublimowana woń Daisy Eau SoFresh doskonale oddaje kobiecy, żywiołowy klimat projektów Marca Jacobsa.

Sesja z piękną Hannah

Twarzą nowego zapachu została wschodząca, amerykańska gwiazda modellingu Hannah Holman. Lazur nieba i słoneczna sceneria widoczne w sesji zdjęciowej zapachu nawiązują do poczucia wolności, a biały wierzchowiec, którego dosiada modelka odzwierciedla energetyczny charakter perfum. Jak mawia Marc Jacobs:

Zapachy tak samo jak moda, mówią o osobowości tych, które je noszą

Obydwie Daisy w oryginalny sposób łączą młodzieńczą swobodę z elegancją. Wyjątkowe są także flakony obydwu zapachów. Przyciągają one wzrok niezwykle kobiecym wyglądem i stokrotkami ozdabiającymi korki. Takim nutom zapachowym i flakonom trudno się oprzeć!

Daisy by Marc Jacobs

50 ml EDT, cena: 260 zł

100 m EDT, cena: 350 zł

Daisy Eau So Fresh by Marc Jacobs

75 ml EDT, cena: 275 zł

125 ml EDT, cena: 360 zł